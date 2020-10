On n’a pas nécessairement besoin de dépenser cet hiver, puisque le manteau le plus à la mode est celui qu'on a déjà! Mais si on a le budget ou le besoin de s’en procurer un nouveau, on a du choix en boutique! Voici les plus grandes tendances manteaux 2020.

