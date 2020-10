3 bons vins du Portugal

Jessica Harnois nous fait découvrir 3 vins du Portugal disponibles à la SAQ. Pour vous faire plaisir à la maison avec des bons vins mais à un prix accessible, les vins du Portugal seront vos alliés. Pour plus d’informations, visitez facebook.com/WinesofPortugalCanada.

1. Aveleda Alvarinho 2019, IGP Minho

Prix SAQ : 14,95 $ - Code SAQ: 14432744 - Cépages : 100% Alvarinho

Couleur jaune citron pâle avec une teinte dorée. Arômes discrets de pamplemousse, de citron vert, de fruits tropicaux et de fleurs blanches. En bouche, il est étonnamment structuré et velouté, révélant des notes plus intenses de zeste d'orange et de fleur d'orange

2. Casa Ferreirinha Esteva, DOC Douro

Prix SAQ : 12,00 $ - Code SAQ: 13882541 - Cépages : 35% Tinta Roriz, 30% Tinta Barroca, 20% Touriga Franca, 15% Touriga Nacional

D'une couleur rouge rubis, le vin est très parfumé au nez. On remarquera les notes florales de ciste, les arômes balsamiques de cèdre et de résine, ainsi que ceux de fruits rouges telle que la fraise ou la cerise. En bouche, il a du corps, l'acidité est très bien intégrée ce qui lui donne fraicheur et vivacité, les tannins sont élégants. La finale est harmonieuse.

3. Cabriz Colheita Selecionada 2017, DOC Dão

Prix SAQ : 13,30 $ - Code SAQ: 13279872 - Cépages : 40% Alfrocheiro; 30% Aragonez; 30% Touriga Nacional - Région : Dao e Lafoes

Couleur rouge rubis intense. Des arômes de fruits rouges, de confiture, de fruits des bois, des épices et des notes toastées. Un vin fruité, doux, élégant et harmonieux.