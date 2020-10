C’est le temps découvrir l’univers des vampires

En cette veille d’Halloween, Michelle Labrèche-Larouche nous parle d’une des créatures légendaires les plus célèbres et fascinantes: le vampire. On retrace son histoire et on discute de sa place dans la culture populaire. Et on termine en se demandant si les vampires existent vraiment. Michelle croit que oui... Enfin, d’une certaine manière.