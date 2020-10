Entrevue - Julie Bélanger lance le livre Être bien

L'animatrice Julie Belanger a entrepris, il y a plusieurs années, un cheminement introspectif pour mieux se connaitre et apprendre à s’aimer davantage. C'est en toute humilité qu'elle nous dévoile son parcours à travers des confidences et des prises de consciences dans le livre Être bien, empreint de vulnérabilité́ et humour. Elle écrit depuis qu’elle est toute petite et c’était l’un de ses rêves de sortir un livre. On en parle avec elle dans cette entrevue.

ENTREVUE «POUR BIEN FINIR»

Depuis de nombreuses années, Ça finit bien la semaine est le rendez-vous par excellence du vendredi soir! On a préparé à Julie Bélanger une petite entrevue sur le thème des choses qui finissent bien et des choses qu’on ne voudrait pas qui finissent.