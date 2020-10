Verrine aux fraises d’automne, chantilly Lactantia et ganache chocolat blanc, gâteau des anges

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 4

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 3 min

Temps de réfrigération : 2 à 3 heures

Ingrédients

1 tasse (250ml) de crème 35% à fouetter Lactantia

1 c. à soupe (15ml) de sucre en poudre

Colorant rouge et bleu

1⁄2 litre (500ml) de fraises du Québec (ou framboises)

2 c. à soupe (30ml) de sucre

1⁄2 citron (jus seulement)

8 fraises couper en quartier

150g de cubes de gâteaux des anges

Ganache

1⁄2 tasse (125ml) de crème 35% à fouetter Lactantia

150g de chocolat blanc en pistoles

Préparation

Étape 1 : Pour la ganache au chocolat blanc, chauffer à feu doux la crème 35% et couler aussitôt sur les pistoles de chocolat blanc. Lisser la ganache à l’aide d’une maryse en la brassant délicatement et couler ensuite dans les 4 verrines. Réfrigérer de 2 à 3 heures.

Étape 2 : Ensuite, pour le coulis de fraise, dans un petit poêlon, chauffer les fraises préalablement coupées en tranches, le jus de citron et le sucre. Dès la première ébullition, arrêter le feu et pulvériser le coulis à l’aide d’un pied mélangeur. Passer au tamis fin et réfrigérer 15 minutes. Colorer de colorant rouge pour avoir une couleur de sang.

Étape 3 : Dans un batteur mélangeur, mélanger la crème et le sucre en poudre puis monter à l’aide du fouet en crème chantilly. Retirer et ajouter du colorant bleu et du colorant rouge pour atteindre la couleur typique d’une cervelle. Disposer dans une poche à pâtisserie avec une douille unie U2.

Étape 4 : Pour le montage des verrines, mettre quelques quartiers de fraises et plusieurs cubes de gâteau. Couler du coulis de fraises pour imiter le sang et ensuite, avec la poche à pâtisserie, former des zigzags pour imiter la cervelle humaine. Couler à nouveau un peu de coulis et servir aussitôt!