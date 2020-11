C'est le temps de parler de politique avec Gregory Charles

25 ans du référendum, élections américaines,... La politique est omniprésente dans l’actualité ces jours-ci, ce qui a donné envie à Gregory Charles d'aborder le sujet.

C'est le temps de... parler de politique!

Gregory Charles a eu envie de nous parler de politique, un sujet qui reste encore pourtant un tabou pour plusieurs. Il arrive d'ailleurs en 2e position des plus grands tabous du Québec, selon une étude de 2017, tout juste derrière les revenus et devant l’immigration et le racisme. Il porte aussi son regard sur l’élection Américaine en cours et nous parle de Kamala Harris qui a déjà vécu... à Montréal!