Guide Protégez-vous: Quels sont les meilleurs jeux et jouets?

Protégez-vous lance son traditionnel Guide des jeux et jouets si utile aux parents à l'approche des Fêtes. Cette année, on y retrouve 60 nouveaux jouets et jeux de société pour enfants, ados et adultes, 25 classiques regroupés par thèmes, comme des idées-cadeaux pour le bas de Noël et une sélection de jeux vidéo et de livres jeunesse d’ici.

À voir aussi: Tendances manteaux 2020

Question d’encourager le commerce local, on retrouve dans le Guide Protégez-vous des jeux et jouets 2020 40 produits québécois bien identifiés. Marianne Paquette, porte-parole de Protégez-Vous, nous en parle davantage.

Le Guide Jeux et jouets de Protégez-vous sera disponible en version papier et numérique à partir du 6 novembre.