Vaincre la solitude à 50, 40 ou 30 ans, selon Harvard

La solitude est un sentiment qui peut être lourd à vivre, particulièrement en ces temps troubles. Même si nous savons que cette période n'est que transitoire, la déprime peut nous gagner. Découvrez 4 façons de vaincre la solitude et l'ennui, selon l'Université Harvard.

• À lire aussi: 35 choses qui sont toujours permises et qui remontent le moral quand ça va moins bien

• À lire aussi: 20 trucs pour être aussi productif à la maison qu'au bureau



Selon un sondage de l'Ordre des psychologues, publié la semaine dernière, la détresse et l'anxiété gagnent du terrain, en raison des restrictions sanitaires, qui forcent les gens à rester isolés chez eux. Les psychologues ont noté une augmentation de 86% de détresse chez leurs clients. Bien qu'alarmantes, ces statistiques peuvent être déjouées par quelques trucs.





Comment vaincre la solitude à 50, 40 ou 30 ans?





1. L'écriture, un puissant outil pour vaincre la solitude



Selon un expert, les personnes qui se sentent seules peuvent se servir de l'écriture pour raconter leur histoire personnelle et ainsi, s'émanciper. L'écriture est un excellent moyen de vivre dans le moment présent. Elle permet d'organiser les pensées et les expériences afin qu'elles soient vécues plus sereinement dans le futur.

En mettant par écrit des émotions ou des situations difficiles, il est plus facile de dégager des vérités ou de dénouer des impasses, souvent enfouies au fond de soi. L'écriture permet de renforcer la confiance en soi, tout en créant des liens « imaginaires » plus forts avec des gens qui nous entourent.





2. L'adoption d'un animal, un excellent moyen de briser la solitude



Les chiens et les chats sont de merveilleux compagnons de vie. Si vous avez la santé physique et mentale, vous pourriez considérer l'adoption d'un petit animal. Il a été démontré dans cette article que les propriétaires de chiens - tout particulièrement - sont moins anxieux et ils ont une meilleure réponse au stress.

En période de grande préoccupation, ceux-ci vont voir leur rythme cardiaque revenir à la normale plus rapidement que toute autre personne. En plus de vous redonner la forme, votre nouvel ami brisera votre solitude.





3. La technologie, la meilleure invention pour échanger



Bien qu'il vous soit interdit de visiter des amis ou des membres de la famille, des options s'offrent à vous. Heureusement, la technologie est assez avancée pour permettre des connexions significatives avec les gens que vous aimez. Profitez-en!



S'il a été démontré que les réseaux sociaux sont associés à un plus grand sentiment de solitude, il faut les utiliser intelligemment. Les vidéos-conférences sont une bonne façon d'entrer en contact avec d'autres.





4. Le bénévolat, une option pour sociabiliser



Si votre santé vous le permet, le bénévolat est une excellente façon d'être en contact avec d'autres humains. En cette période particulière, le gouvernement du Québec recrute des bénévoles aux quatre coins du Québec.

Vous n'avez qu'à visiter le site jebenevole.ca pour vous inscrire.