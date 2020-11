Une maison moderne au look audacieux

Émanant d’un aménagement audacieux, l’ambiance apaisante de la maison résulte d’une planification réfléchie, de subtils jeux d’ombre et de lumière et d’espaces bien proportionnés.

Les propriétaires n’en étaient pas à leur coup d’essai quand ils ont décidé de faire construire cette maison, mais ils désiraient être accompagnés par une designer. Isabelle Viau, de DécoStyle Design, s’est donc jointe à eux dès le début du processus de planification. «Ils voulaient une maison wow!, des espaces bien pensés, avec des éléments intégrés très modernes.

Ils souhaitaient également bénéficier de points de vue intéressants sur l’extérieur et d’une belle luminosité; on a donc fait des changements ensemble afin d’adapter l’emplacement des fenêtres en fonction des différentes zones.»

Pour ce qui est de l’intérieur, la designer l’a personnalisé en érigeant une cloison ajourée pour séparer l’entrée du salon, puis en créant des effets de transparence et de textures. Le tout est unifié par le chêne blanc et l’acier noir, qui insufflent une ambiance apaisante dans les aires de vie communes.

L'entrée

Drew Hadley

L'entrée dessert le garage, la salle d’eau et un grand walk-in. «La cloison est à la fois décorative et fonctionnelle, puisque ses barreaux servent de garde-corps», explique la designer Isabelle Viau. Elle y a placé un miroir, fort utile dans une entrée, mais qui a aussi pour fonction de dissimuler l’arrière de la télé du salon. À l’instar du mur ajouré, l’escalier à claire-voie donne de la légèreté.

Drew Hadley

Aménagement Isabelle Viau, designer, DécoStyle Design • Mur séparateur Isabelle Viau, DécoStyle Design (conception); Armoires de Chez-Nous (fabrication) • Escalier et panneaux de verre Escalier Classique • Céramique (sol de l’entrée) Flordeco • Suspension Déco Luminaire

Le salon

Drew Hadley

La cloison vitrée qui sépare l’escalier du salon laisse circuler la lumière et renforce l’impression de hauteur. Les meubles sont peu nombreux. La designer a suggéré aux propriétaires de choisir un canapé d’angle pour plusieurs raisons: «Il donne un côté cosy et rassembleur tout en offrant de nombreuses places assises. De là, on peut autant voir la télé, que le foyer et les autres espaces du rez-de-chaussée.

Par ailleurs, à partir de la salle à manger, on aperçoit le canapé plutôt que la télévision, ce qui est plus convivial.» En matière de couleurs, la propriétaire aimait les tons neutres, comme le gris et le blanc, mais elle était ouverte à l’intégration de quelques teintes plus pimpantes. Ici, le doré des coussins et du tableau apporte une note chic à la pièce.

Drew Hadley

Canapé, lampadaire et tableau Structube • Meuble télé en mélamine fabriqué sur mesure Armoires de Chez-Nous • Foyer Enviro • Habillage du foyer Stone Tile • Miroir fabriqué par les proprios • Jeté, tapis et coussins dorés Marshalls • Autres coussins Bouclair • Rideaux par l’entremise d’Isabelle Viau, DécoStyle Design

Drew Hadley

La salle à manger

Drew Hadley

Les propriétaires avaient déjà cette table dans leur ancienne maison. On a décidé de l’installer entre les deux baies vitrées, mais elle pourrait facilement être placée différemment.

La designer a donc suggéré à ses clients d’éclairer l’espace avec un lampadaire, facile à déplacer selon la disposition des meubles. «Il donne aussi un look plus décontracté qu’un lustre», indique-t-elle. Tendance cette année, le revêtement cobalt des chaises anime l’espace.

Table Maison Corbeil • Chaises et tapis wayfair.ca • Tableau et lampadaire Structube • Bol doré Bouclair

La cuisine

Drew Hadley

«La cuisine a servi de point de départ pour l’aménagement. Sur les plans initiaux, il y avait un deuxième salon qui ne servait à rien, surtout qu’il y a un sous-sol; on a reconfiguré l’espace pour faire de la cuisine une pièce maîtresse avec un îlot assez massif», précise la designer.

Les éléments au fini bois chaleureux s’harmonisent élégamment avec les armoires noir mat et le plateau de l’îlot en Dekton ébène. Les joints très discrets de la céramique et l’absence de poignées renforcent l’esprit minimaliste recherché.

Drew Hadley

Armoires Isabelle Viau, DécoStyle Design (conception); Les Armoires de Chez-Nous (fabrication) • Céramique (mur) Flordeco • Évier et robinet Espace Plomberium • Électroménagers JC Perreault • Cellier conçu par les propriétaires; wayfair.ca (support à bouteilles); La maison du verre (vitre et quincaillerie) • Suspensions Déco Luminaire • Tabourets et horloge wayfair.ca • Cache-pot doré et vases Bouclair

Drew Hadley

La chambre principale

Drew Hadley

Le papier peint de la chambre des parents témoigne de leur goût pour les textures. Son motif classique tranche avec la rusticité du mobilier en bois. Dans cette pièce comme partout ailleurs dans la maison, les fenêtres sont habillées de stores noirs. Des suspensions légères au style industriel servent de lampes de lecture, ce qui n’encombre pas les tables de chevet.

Lit et tables de chevet Maison Corbeil • Housse de couette Bouclair • Couverture et coussin gris Linen Chest • Suspensions Déco Luminaire • Papier peint Benjamin Moore

La chambre de Juliette

Drew Hadley

«On a fermé la mezzanine initialement prévue afin d’agrandir les chambres des enfants. La grande demande de Juliette était d’avoir une chaise suspendue; on l’a placée dans un coin pour ne pas empiéter sur la zone de circulation. On a dû renforcer le plafond pour l’y accrocher solidement», indique la designer.

La toile de fond est assez neutre, mais le mur d’accent à chevrons crée un effet intéressant. Les peluches adorées de la jeune fille et la literie apportent fraîcheur, gaieté et couleur à la pièce.

Drew Hadley

Lit, table de chevet et bureau L. Rocco ébéniste • Literie wayfair.ca • Chaise de bureau Structube • Chaise suspendue Kozy • Papier peint Benjamin Moore • Cadre avec lettres fabriqué par les proprios

La chambre de Benjamin

Drew Hadley

La couleur orange est parfaite pour donner du punch dans une chambre d’enfant. Associée à du noir et du blanc, cette teinte convient aussi bien à un petit garçon qu’à un adolescent. Benjamin bénéficie d’un pouf rigolo et confortable pour lire, d’un coin pour ses devoirs et d’un rangement mural très pratique pour ses jouets. Les tiroirs de la base de lit sont également fort utiles pour stocker plein de choses.

Drew Hadley

Lit Ikea • Pouf en forme de chaussure et étagère murale en coin wayfair.ca • Bureau et chaise Structube • Rangement mural Canadian Tire (acheté blanc et peint en noir par les proprios) • Cadre avec lettres fabriqué par les proprios

La salle de bains principale

Drew Hadley

Les parents et leurs deux enfants partagent cette salle de bains complète sans se gêner, parce qu’elle est très vaste et aménagée en quatre zones distinctes: douche, bain, coin coiffeuse dans le prolongement de la baignoire et deux lavabos intégrés à un comptoir généreux. Les meubles suspendus en stratifié dégagent le plancher afin de faciliter l’entretien et d’accentuer l’effet de grandeur.

Drew Hadley

Meuble-lavabo Isabelle Viau, DécoStyle Design (conception); Armoires de Chez-Nous (fabrication) • Céramique Flordeco • Baignoire et robinetterie Matériaux de plomberie Ray-Jean • Lustre (au- dessus de la baignoire) Déco Luminaire • Suspension Structube • Vases et plateau doré Linen Chest • Tableau Marie-Eve Chevrier, artiste peintre

Drew Hadley

Drew Hadley

La salle d'eau

Drew Hadley

Pièce préférée de la designer, la salle d’eau, située au rez- de-chaussée, affiche une déco très soignée. «Beaucoup de gens négligent cet espace. C’est pourtant une petite pièce où l’on peut oser; elle surprendra agréablement les invités», mentionne-t-elle. La vasque très haute et le comptoir bas au fini bois clair ont un fort impact visuel dans cet endroit entièrement vêtu de noir.

Meuble-lavabo Isabelle Viau, DécoStyle Design (conception); Armoires de Chez-Nous (fabrication) • Céramique Flordeco • Vasque AeT Italia • Distributeur de savon Espace Plomberium • Accessoires Bouclair