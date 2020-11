On a beau prendre soin de notre peau, de nos ongles et de nos cheveux, souvent, à l’automne, on remarque des changements. Le froid qui s’installe et la baisse de lumière sont des facteurs qui n’aident pas... Mais, il existe des petits trucs pour en prendre soin. Julie du Page nous partage ses conseils pour des ongles, des cheveux et une peau en santé... et en beauté!

5 trucs pour des ongles, des cheveux et une peau en santé

1. L'alimentation

Une alimentation équilibrée joue un rôle essentiel dans l’apparence des cheveux, de la peau et des ongles.

La vitamine C , par exemple, contribue au maintien du collagène et de l’élasticité de la peau.

, par exemple, contribue au maintien du collagène et de l’élasticité de la peau. Une carence en vitamine B-12 peut mener à des cheveux secs ou plus clairsemés ou encore à des ongles minces et cassants.

peut mener à des cheveux secs ou plus clairsemés ou encore à des ongles minces et cassants. Si vous n’avez pas suffisamment de zinc ou de vitamine B8 (biotine), l’apparence de vos cheveux et de vos ongles pourrait aussi en souffrir.

ou de (biotine), l’apparence de vos cheveux et de vos ongles pourrait aussi en souffrir. Il a été prouvé que les acides gras aident à réduire l’inflammation et à maintenir des ongles et une peau d’apparence saine. Ils contribuent également à garder notre cuir chevelu en santé et nos cheveux forts et brillants.

Ce qu'il faut garder en tête, c’est de manger une grande variété d’aliments sains et colorés chaque jour, de boire de l’eau et d’éviter trop d’alcool, qui assèche la peau et la fait vieillir prématurément.

2. L'activité physique

L’exercice favorise un teint radieux! Des chercheurs ont observé que l’activité physique, comme la course à pied, le marche rapide ou la natation, ainsi qu'un mode de vie sain aident à retarder le processus de vieillissement cellulaire et favorisent une apparence plus jeune de la peau. Bouger fait augmenter l’afflux sanguin et donne un éclat naturel au visage, qui reste souvent quelques heures après l’exercice. Activer la respiration et augmenter l’apport en oxygène donne au visage une apparence saine.

L’exercice régulier aiderait, entre autres, à diminuer l’acné et à améliorer la texture de la peau en libérant les pores des saletés et des huiles accumulées. Pendant l’activité physique, notre cuir chevelu est nourri, lui aussi, par une augmentation de la circulation sanguine.

3. Le sommeil

En général, les gens ne dorment pas assez! Lorsqu’on dort, notre corps produit une hormone de croissance qui aide à la réparation et à la reproduction des cellules. Le sommeil favorise aussi une meilleure production de collagène.

Un déficit de quelques heures de sommeil par nuit peut provoquer des changements hormonaux dans le corps. Ce déséquilibre nuit au fonctionnement des cellules et à notre sentiment général de bien-être, ce qui engendre des répercussions sur la peau, les cheveux et les ongles...

4. L'hydratation

Que ce soit pour les cheveux, la peau ou les ongles, on ne le dira jamais assez, même pour vous messieurs: c’est important de les hydrater. Les mains et les ongles sont particulièrement agressés avec les lavages fréquents et les gels hydroalcooliques qu’on met 1 000 fois par jour, alors on ne lésine pas sur l’hydratation! De l’huile, de la crème, des lotions, des sérums, des masques, on a l’embarras du choix!

5. Le coup de cœur de Julie du Page

Parfois, on a l’impression de bien dormir, de bien s’alimenter et de faire du sport, mais on a quand même besoin d’un petit coup de pouce... D’un petit supplément!

Il y a un an, Julie a remarqué que les cheveux de celle qui fait sa manucure étaient éclatants de santé et que ses ongles, au naturel, étaient beaux et forts. Elle lui a confié son petit secret: les gélifiés cheveux, peau et ongles de Nature’s Bounty. Julie les a intégrés à sa routine et a remarqué une différence depuis. 2 gélifiés par jour aident à maintenir la santé de ses ongles, de ses cheveux et de sa peau. Pour plus d’informations, visitez naturesbounty.ca.