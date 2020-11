Les 10 trucs les plus efficaces de Madame Chasse-taches

Plus que jamais, nous sommes amenés à frotter, épousetté et vaporiser. Madame Chasse-taches, alias Louise Robitaille, nous dévoile ses meilleurs trucs de grand-mère pour venir à bout du ménage de la maison.

10 trucs efficaces de Madame Chasse-taches :

1. Faire étinceler un évier blanc

Pour redonner de l’éclat à un évier, couvrez l’intérieur de feuilles de papier absorbant, puis humectez-les d’eau de Javel. Laissez agir 30 minutes, retirez le papier et rincez.

2. Faire disparaître le gras et la poussière

Le gras et la poussière qui s’accumulent sur les armoires et le dessus du réfrigérateur sont collants et plutôt difficiles à faire disparaître. Pour les déloger, mélangez 750 ml (3 tasses) d’eau chaude à 250 ml (1 tasse) d’assouplisseur liquide. Nettoyez les surfaces collantes avec cette solution, puis rincez à l’eau tiède.

3. Chasser les mauvaises odeurs des éponges

Vos éponges pour les tâches ménagères dégagent une odeur désagréable? Plutôt que de les jeter à la poubelle, vous pouvez les récupérer, en les faisant tremper dans un bol d’eau vinaigrée. Après quelques minutes, tordez-les, puis déposez-les dans un four à micro-ondes environ 30 secondes, à haute intensité. Dites adieu aux mauvaises odeurs!

4. Supprimer les taches incrustées

La crème de tartre est excellente pour nettoyer une nappe usée dont on ignore la provenance des taches. Vous devez faire tremper la nappe dans de l’eau chaude additionnée de 30 à 45 ml (2 à 3 c. à soupe) de crème de tartre. Laissez agir une nuit avant de laver avec votre détergent habituel.

5. Récurer les électroménagers

Pour nettoyer efficacement l’extérieur d’un appareil électroménager, utilisez un chiffon doux et quelques gouttes de savon à vaisselle. Évitez les produits abrasifs qui pourraient endommager leur surface.

6. Astiquer la verrerie

Vous n’aimez pas que votre verrerie soit terne et couverte de charpies? Ajoutez quelques gouttes de vinaigre dans l’eau de rinçage et utilisez un linge en toile de lin. Si vos linges à vaisselle sont en coton, vaporisez-les régulièrement avec de l’empois pour éviter qu’ils laissent de la mousse sur la verrerie.

7. Décrasser le lave-vaisselle

Le bicarbonate de soude est un excellent nettoyant. Déposez environ 125 ml (1/2 tasse) de bicarbonate de soude dans le fond de la machine, puis faites-la fonctionner au cycle court.

8. Faire étinceler les carreaux

Pour que vos carreaux brillent comme au premier jour, lavez-les simplement avec de l’eau de cuisson de pommes de terre et rincez le tout à l’eau claire par la suite. Le résultat est impressionnant.

9. Faire briller les vases

Le calcaire contenu dans l’eau tache les parois des vases et y forme un film blanchâtre. Pour les nettoyer, versez dans le vase de l’eau chaude et du vinaigre en parties égales, et laissez agir toute une nuit.

10. Désodoriser le matelas

Au changement de saison, il est bon de nettoyer en profondeur le matelas. Couvrez-le de bicarbonate de soude et laissez agir de deux à trois heures afin de le désodoriser, puis passez l’aspirateur sur toutes les surfaces. Si le matelas présente des taches ou des cernes, utilisez une brosse ou du peroxyde pour les faire disparaître. Rincez le tissu avec un chiffon humide, puis faites sécher complètement le matelas avant de faire le lit.