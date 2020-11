Du positif et de la douceur en bouteille

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc signé d'une jeune dame qui suit très bien les traces de son talentueux papa, Michel Chapoutier

Rueda 2018

Verdejo - Sélection Mathilde Chapoutier

Castille Léon - Espagne

Code : 14354942

Prix : 21,90 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une entrée de saumon fumé, un ceviche de pétoncles, des sushis...

Ce 100% verdejo possède d'enivrants parfums floraux ainsi que de séduisantes notes d'agrumes. Le gustatif est net, pur, tendu, franc et sans esbroufes technologiques. Rassasiant, vigoureux, al dente et bien propre en bouche. Quelle fraîcheur salivante au final et quel agréable vin blanc! Servez-le assez frais au courant des 12 à 18 mois à venir pour pleinement en profiter.

2- Un savoureux rouge du Beaujolais, qui tout comme le jeune homme qui l'a mis en bouteille, ne se prend vraiment pas au sérieux

Beaujolais-Villages 2019

Fou du Beaujo - Damien Coquelet

Beaujolais - France

Code : 12604080

Prix : 20,95 $

Disponibilités : 45 bouteilles en ligne et 170 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des plats à partager tel des saucissons, des fromages, des pâtés de campagne...

Oh que c'est du beau et du bon Beaujo ça les amis! Un rouge qui vous fera croire que l'été n'est pas encore terminé et que nous sommes en plein 5 à 7 sur la terrasse ensoleillée! Juteux, friand, souple, «glouglou à souhait» et glissant au plus haut point. Un vin vivant, un vin vrai! Tirez-lui son liège lors des 2 ou 3 prochaines années.

3- Tout comme Roméo et Juliette, vous allez tomber en amour avec ce très bon vin du pays de... Roméo et Juliette

Valpolicella Classico Superiore 2017

Ripasso - Albino Armani - Cantina in Marano

Vénétie - Italie

Code : 13893178

Prix : 21,05 $

Disponibilités : 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4,5 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins une trentaine de minutes en carafe.

À déguster avec : des cuisses de canard confites, un gigot d'agneau...

Ce réconfortant et envoutant Ripasso nous a séduit les papilles en moins de deux la semaine dernière! Il est d'ailleurs étonnement complexe pour un produit à 21 dollars. Il sent les fruits bien murs, la bouche est gourmande, bien fournie et rien n'est imposant ou débalancé. Très bien dès ce week-end moyennent une légère oxygénation en carafe, mais vous pourriez également l'attendre encore 4 voire 5 ans en cave.