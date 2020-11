Dumplings maison au porc et à la coriandre, sauce à l'arachide au piment coréen

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Rendement : 24 à 30 dumplings

Temps de préparation : 15 à 20 minutes

Temps de cuisson : 8 à 10 minutes

Ingrédients

Farce

1 livre de porc haché

1 c. à thé (5ml) d’ail hachée

1 c. à table (15ml) de gingembre haché

1⁄2 tasse (125ml) de coriandre ciselée

2 c. à thé (10 ml) de sauce soja

2 c. à thé (10ml) de sauce hoisin

1 c. à table (15ml) de sambal

1 oignon vert ciselé

1 lime (zeste seulement)

1 paquet de pâte à wonton ronde décongelée

2 c. à table (30ml) d’huile végétale

Sauce

1 conserve de 475ml de lait de coco

1c. à thé (5ml) d’ail hachée

2 c. à thé (10ml) de gingembre haché

1⁄4 tasse (60 ml) de sauce soja faible en sel

2 c. à table (30ml) de cassonade

1 c. à thé de pâte de piment gochujang

1 c. à thé (5ml) de cumin moulu

1 c. à thé (5ml) de cari moulu

1⁄4 c. à thé (1,5ml) de cannelle moulue

1 c. à table (15ml) de l’huile végétale

1 tasse (250ml) de beurre d’arachide crémeux

Garniture

Coriandre fraîche

Graines de sésame

Tranches de piment thaï

Méthode

Pour la farce : Mélanger tous les ingrédients et assaisonner de sel et poivre. Réfrigérer aussitôt.

Pour le montage des wontons : Disposer 2 c. à thé (10ml) de farce dans le centre de la pâte et refermer en demi-lune en pinçant la pâte tout le long pour bien emprisonner la farce. Réfrigérer.

Pour la sauce : Dans un petit chaudron, chauffer l’huile végétale à feu moyen et y faire suer l’ail et le gingembre 30 secondes.

Ajouter ensuite les épices moulues et cuire 1 minute à feu doux. Ajouter ensuite les reste des ingrédients à l’exception du beurre d’arachide et amener à ébullition.

Ensuite, hors feu, incorporer le beurre d’arachide et bien fouetter. Assaisonner de sel et poivre et réserver.

Cuisson : Dans un poêlon antiadhésif, chauffer un filet d’huile végétale et y saisir les wontons 1 minute de chaque côté. Ensuite, ajouter 1⁄4 tasse d’eau et couvrir avec un couvercle pour conserver la vapeur dans le poêlon pour terminer la cuisson des dumplings de 2 à 3 minutes. Retirer et éponger.

Servir les dumplings avec la sauce, quelques feuilles de coriandre ciselée, des graines de sésame et quelques tranches de piment thaï.

Bon appétit!