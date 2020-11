C'est bon à savoir - Promotions Atlantiques

C'est bon à savoir en partenariat avec Promotions Atlantiques - Promotions Atlantiques est une entreprise québécoise en affaires depuis plus de 50 ans sur le marché québécois et canadien qui offre des produits innovateurs pour la cuisine. Leur site web est l’endroit idéal pour trouver des idées cadeaux de petits appareils électriques et des produits innovateurs pour la cuisine, dont les produits The Rock de Starfrit. Pour plus d’informations et pour participer au concours mentionné par Jean-François Baril, visitez www.starfrit.com/fr/concours