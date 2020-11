Entrevue: Alexandre Da Costa, directeur artistique et chef attitré de l’orchestre symphonique de Longueuil

Entrevue - Nous apprenons à connaître davantage Alexandre Da Costa, qui nous a également offert de magnifiques prestations au violon.

Alexandre Da Costa, directeur artistique et chef attitré de l’orchestre symphonique de Longueuil

Le violoniste Alexandre Da Costa est l'un de nos musiciens classiques les plus prolifiques. Au cours des dernières années, il a parcouru le monde avec son violon et a donné plus de 2000 concerts. Il est maintenant Directeur artistique et chef attitré de l’orchestre symphonique de Longueuil (OSDL). Il est très actif depuis le printemps dernier afin de se réinventer et de trouver des façons pour que la musique classique se rendent aux gens, malgré la pandémie!

La saison de l'OSDL 2020-2021 a été lancée le 28 septembre dernier et a comme titre Réconfort symphonique. C’est d'ailleurs dans cet été d’esprit qu’Alexandre Da Costa se trouve. Il veut réconforter et prendre soin des gens.

Entrevue Les dessous du classique

Le spectacle « Mémoire collective » de l'OSDL est disponible en ligne jusqu’au 11 novembre.