COUPLE : 5 trucs pour traverser la quarantaine sans se séparer

La deuxième vague, qui sévit depuis le début du mois d'octobre, oblige les couples à faire preuve de patience.



Ces nouvelles contraintes sanitaires nous forcent à nous adapter. Les couples n'y font pas exception. Ils doivent redoubler d'ardeur pour garder la flamme, mais aussi pour apprendre à communiquer avec l'autre.



Aucun couple, même le plus épanoui, n'avait anticipé un confinement. Forcé à travailler, manger, dormir, réfléchir et s'aimer dans la même pièce, 24 heures sur 24, le couple peut souffrir de ce manque de liberté... et de romantisme!



5 trucs pour traverser la quarantaine en couple :

1. Créer une routine individuelle

Aucun couple n'a signé pour être enfermé 24 heures sur 24 avec sa tendre moitié, qu'il en soit éperdument amoureux ou non. Avant le confinement, chaque individu avait une routine qui lui était propre. Maintenant que (presque) toutes les activités du quotidien se déroulent sous le même toit, il est important de retrouver sa routine individuelle.



Cette structure va permettre au couple de mieux s'épanouir individuellement. Chaque routine est importante, que ce soit une méditation au réveil, une marche sur l'heure du lunch ou un entraînement en fin de journée. Il est important de laisser à son partenaire le loisir de choisir ce qui le fait sentir bien. Le couple bénéficiera de ce temps seul!



2. Prévoir des moments de qualité ensemble

Ce n'est pas parce que vous vivez sous le même toit avec votre douce moitié que vous passez nécessairement du temps de qualité avec elle. À toujours vous observez travailler dans les mêmes sweat pants, votre partenaire pourrait se lasser. Malgré le confinement, malgré les restrictions, il est important de se prévoir des moments de qualité ensemble.

Nombreuses sont les études qui ont démontré que le rire permettait de diminuer le stress. Par exemple, vous pourriez vous commander un repas de votre restaurant favori puis, jouer à des jeux de société ou écouter un film d'humour. Faites quelque chose qui puisse vous rendre heureux!



3. Accepter vos différences

En cohabitant 24 heures sur 24 avec votre conjoint, vous avez certainement constaté ses petites manies insupportables. Vous êtes différents. Ça ne veut toutefois pas dire que vous êtes incompatibles. Le confinement est l'occasion rêvée pour ouvrir la discussion sur vos différences et trouver des compromis.



Si la communication n'est pas fluide, c'est que vous parlez des langages différents. Selon le docteur Gary Chapman, il existe cinq langages amoureux. Pour savoir quel langage votre partenaire et vous utilisez, vous pouvez faire le test.

4. Parler de ses émotions... au bon moment

La situation précaire dans laquelle nous vivons force plusieurs personnes à expérimenter des émotions nouvelles. Devant l'inconnu, certains peuvent développer des émotions négatives comme la peur, la colère, la tristesse ou de l'anxiété. Il est important de pouvoir en discuter avec une personne de confiance, dont un conjoint.



Toutefois, il faut choisir le bon moment. Si vous sentez que votre partenaire est réticent à l'idée de vous entendre parler avant d'avoir avalé son deuxième café, attendez qu'il soit réceptif.



5. Se retirer... au bon moment

Les désaccords sont parfois inévitables dans un couple, surtout si celui-ci doit vivre ensemble 24 heures sur 24. Avant de hausser le ton ou de dire des choses que vous pourriez regretter, il est préférable de se retirer. Une fois seule, vous devrez vous calmer, en écoutant de la musique, en parlant avec un ami ou en mettant vos émotions par écrit.



Le confinement est aussi un moment idéal pour tisser des liens uniques avec votre partenaire de vie. Utilisez ce temps précieux à bon escient, en vous concentrant sur les avantages d'avoir cette personne dans votre vie!