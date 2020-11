Un épisode de La petit vie avec Normand Brathwaite est retiré des ondes

Près de 25 ans après sa diffusion, un épisode de La petite vie est retiré de la plateforme de Tou.tv.



Véritable phénomène télévisuel au Québec, La petite vie continue de faire couler beaucoup d'ancres. Popa et Moman ont été censurés par Radio-Canada, qui gère la plateforme de diffusion de Tout.tv, où sont hébergés les épisodes.



Selon le résumé du scénario, Caro présente à Popa et Moman un ami ougandais, professeur en sociologie, qui est au Québec pour étudier les us et coutumes de la famille québécoise typique.

Facebook : La Petite Vie



L'épisode qui a été retiré met en scène Normand Brathwaite. Le comédien incarne un Ougandais, appelé Napoléon Kiwi Premier. Tout de ce personnage est caricatural : le costume, en passant par l'accent et les propos utilisés.



Il n'y a pas que le professeur Kiwi qui est dans l'extrapolation. Dans l'extrait, on remarque que Popa, incarné par Claude Meunier, a revêtu un costume de tigre sur ses épaules pour s'acoquiner avec son nouvel ami africain.





Prévenir plutôt que guéri



La direction de Radio-Canada a déclaré à l'agence QMI avoir reçu un commentaire sur cet épisode, sans toutefois confirmer si ce commentaire avait motivé sa décision ou non.



« Plus de vingt-cinq ans se sont passés depuis l'enregistrement public de cet épisode fortement caricatural dont l'humour, au regard de la prise de conscience et des sensibilités actuelles, pourrait être mal compris et ressenti comme une insulte par une partie de l'auditoire. Nous avons donc jugé préférable de le retirer de l'offre d’ICI TOU.TV pour le moment », a indiqué Marc Pichette, directeur des relations publiques de Radio-Canada, par courriel à l'agence.



Le retrait de cet épisode a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Nombreux ont été les fans de cette série culte à prendre la défense des auteurs et des comédiens. Qui sait, peut-être que l'épisode sera réintroduit sur la plateforme, mais avec un avertissement?