Aidez-nous à trouver un foyer à cet animal de la SPCA de Montréal

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces chats et chiens ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.





Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.





En moyenne, les chats doivent patienter 9 jours et les chiens 16 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

Voici l'animal de la semaine :

Nom : TurboPig



Espèce : Cochon d’Inde

À propos :

La famille de Turbo-Pig ne pouvait plus s’en occuper.

Elle est extrêmement gentille, délicate et curieuse.

Étant un animal social, elle recherche une famille ayant un cochon d’Inde femelle pour qu’elles puissent se divertir ensemble.

Elle aura besoin d'un régime alimentaire complet avec du foin, des fruits, des légumes et des granulés.

TurboPig aimera profiter de l’exercice, de l'enrichissement et de quelques heures de liberté à l’extérieur de son enclos dans un endroit sécurisé tous les jours.

Profil d’adoption : https://www.spca.com/animal/turbo-pig-smallfurry-46024154

Voici la procédure pour adopter un animal de la SPCA :

ÉTAPE 1 : Consultez la fiche de l’animal pour assurer qu’il est toujours disponible avant de remplir le formulaire d’adoption .

ÉTAPE 2 : Si votre profil correspond à celui recherché pour l’animal qui vous intéresse, l’équipe de la SPCA vous téléphonera dans les 24 h pour procéder à une entrevue de présélection. Autrement, nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour vous aider à trouver le compagnon idéal.

ÉTAPE 3 : Si le jumelage semble bon lors de l’entretien téléphonique, vous serez invité à vous présenter à la SPCA de Montréal dans les 24 h afin de venir rencontrer l’animal. Dans le cas de l’adoption d’un chien, tous les membres de la maisonnée sont priés de se présenter à la SPCA, à l’exception des personnes à risque de contracter la maladie.

IMPORTANT : Seules les familles qui présentent un profil probant pour l’animal visé seront contactées, selon l’ordre de réception des demandes. Merci de votre compréhension!

Si l’animal est déjà adopté, nous vous invitons à consulter la page d’adoption régulièrement, puisque la SPCA de Montréal accueille des animaux tous les jours. En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt! Merci d’avoir choisi l’adoption.