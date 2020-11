Entrevue: 10 ans de la série LOL :-) avec Réal Bossé et Antoine Vézina

La série LOL :-), qui a été distribuée dans 148 pays et dont les sketches ont été visionnés 344 millions de fois, fête ses 10 ans cette année.

10 ans de la série LOL :-) : entevue avec Réal Bossé et Antoine Vézina

La très populaire série LOL :-), distribuée dans 148 pays, a 10 ans! Antoine Vézina et Réal Bossé, deux comédiens de la série, nous parlent des dessous de tournage. On apprécie tous les sketches hilarants de l’émission et on en prendrait souvent plus. Sachez qu’il existe désormais une autre façon de s’amuser avec le concept : le jeu de société LOL :-).

Entrevue «À travers l'autre»

Antoine Vézina et Réal Bossé ont travaillé beaucoup ensemble sur LOL:-), ils commencent donc à bien se connaître! On essayee d’en apprendre plus sur chacun d'eux, mais à travers l’autre.