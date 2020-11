Mode : les coupes de cheveux pour femmes les plus tendances pour 2021

À l'approche de la nouvelle année, êtes-vous de celles qui seront tentées d'essayer une nouvelle coupe de cheveux? Que vous aimiez vos cheveux courts ou longs, voici les grandes tendances capillaires qui se dessinent à l'horizon pour l'année 2021.

En raison du contexte social, l'année 2020 a bousculé les grandes tendances. Si certains avaient prédit que les colorations de cheveux seraient exubérantes, c'est plutôt l'inverse qui est arrivé.

La prolongation du confinement, combiné à la fermeture des salons de coiffure pendant près de trois mois, nous aura permis d'assumer notre vraie nature. Comme le dirait le dicton : chassez le naturel et il reviendra au galop!

Les tendances capillaires de 2021 s'inspirent de ce que nous avons vécu dans les derniers mois. Plus sages, les coupes et les colorations de cheveux laisseront le naturel faire son oeuvre... avec un peu d'aide, bien entendu! Parmi ces coupes, il en a certainement une qui conviendra à votre texture de cheveux naturelle.

5 coupes de cheveux à la mode pour 2021 :



1. La coupe carrée lisse

Cette tendance capillaire, aussi appelée la « coupe bob », est parfaite pour celles qui ont les cheveux lissent, sans frisottis ni boucles. Votre coiffeur devra faire preuve de minutie pour réussir une coupe droite, à la hauteur de la mâchoire. Plutôt timide en 2020, cette tendance arrivera en force au cours de l'année 2021.

2. La coupe Pulp Fiction

Vous souvenez-vous de Mia Wallace dans Pulp Fiction? Cette actrice aura inspiré une des plus grandes tendances capillaires de 2021. Une fois de plus, on vous suggère une coupe carrée, mais avec l'ajout d'une frange. Classique et mignonne, cette coupe de cheveux fera tourner toutes les têtes!

3. La coupe Shag ondulée

Encore une fois, on vous propose d'avoir la tête libre, en allégeant votre crinière! Grâce à cette coupe de cheveux, on tire un trait sur l'année qui vient passer. Quelque part entre votre mâchoire et vos épaules s'arrêteront vos jolis cheveux bouclés. Si vos cheveux ondulent naturellement, ils n'auront besoin d'aucun entretien.

4. Les tresses collées

Comme nous l'a prouvé la chanteuse Ciara, vous verrez cette tendance capillaire se dessiner partout. En 2021, les tresses collées sur la tête illuminent le visage de celles qui les portent, en plus d'être ultra-confortables. Si vous avez une épaisse crinière à dompter, cette tendance est celle que vous devez adopter.

5. Le dégradé

Si vous êtes lasses de la coupe « pleine longueur », sachez que l'année 2021 nous réserve une surprise : le retour du dégradé. Les multiples étages créés par cette coupe donneront du mouvement etde la souplesse à votre cheveu pour qu'il se déploie naturellement.