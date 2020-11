Une maison classique avec des touches de couleurs

Pour cette nouvelle construction de 4000 pi2 située dans le quartier Currie Barracks, à Calgary, les designers Reena Sotropa et Alanna Dunn se sont vu confier le mandat de concevoir un aménagement adapté à une famille de cinq. À une toile de fond classique convenant bien aux parents, elles ont ajouté des touches colorées, ludiques, qui plaisent aux enfants et insufflent du dynamisme à la demeure.

Mille et une idées de design étaient possibles dans cette maison vide, mais cela ne signifiait pas que tout était permis, bien au contraire. La durabilité et la facilité d’entretien ont guidé les choix des designers: des matériaux (notamment un revêtement de sol en chêne robuste) aux rangements (nombreux et bien pensés), en passant par le mobilier (bonjour, canapé en cuir facile à nettoyer!).

Au moment d’ajouter de la couleur, les designers ont estimé que la continuité était essentielle et qu’il fallait faire preuve de retenue. Une trop grande variété de teintes d’accent aurait pu éclipser l’arrière-plan classique. «Nous avons été très stratégiques, mentionne Alanna. Quelques motifs amusants, du vert pomme et des tons de sarcelle et de bleu ciel ponctuent les principales pièces de la maison. Ce mélange de couleurs et de motifs sur la toile de fond pâle donne un intérieur sophistiqué et élégant, adapté aux goûts de tous les membres de la famille.»

Le salon

Dans une salle de séjour familiale, le choix d’un mobilier durable est essentiel. Les designers ont opté pour des canapés de belle facture, robustes et faciles à nettoyer.

Les œuvres d’art monochromes et l’habillage de foyer en marbre transforment le coin télé en un espace d’une grande élégance que les armoires de rangement permettent de garder bien ordonné. En guise d’accents lumineux, deux coussins vert pomme et une table d’appoint dorée.

La cuisine

Phil Crozier

«Comme le rez-de-chaussée est à aire ouverte, on a opté pour une cuisine blanche afin qu’elle dégage une atmosphère paisible, et ce, même si c’est la pièce la plus achalandée de la maison», explique Reena. La finition en biseau des carreaux en marbre classiques donne au dosseret un look étincelant.

L’ingrédient le plus distinctif est sans doute les sièges de l’îlot: «On voulait intégrer un élément naturel et chaleureux, mentionne Reena. Non seulement les chaises de comptoir en cuir et métal offrent un chic contraste dans cet environnement, mais ils sont pratiques pour la jeune famille.»

La salle à manger

Phil Crozier

L’espace initialement prévu pour l’aménagement d’un coin repas accueille plutôt la salle à manger, tandis que la pièce destinée à devenir une salle à manger a été transformée en salle de jeu. Des chaises noires Windsor et une table grise surmontée d’un lustre imposant créent le look éclectique souhaité pour trancher avec l’aspect contemporain de la cuisine.

La salle de jeu

Repenser chaque pièce en fonction de la famille et de ses besoins a donné un résultat inattendu: en lieu et place de la salle à manger, les designers ont aménagé une salle de jeu. «C’est plus pratique pour l’instant, et les propriétaires pourront transformer l’espace en salle à manger lorsque les enfants seront plus vieux», explique Reena.

En gardant cette future transformation en tête, les designers ont ajouté un joli plafond à caissons et renoncé à tout rangement intégré permanent.

La chambre principale

La chambre à coucher principale est l’exemple parfait d’une utilisation réussie de la couleur. «On voulait que cet endroit soit un havre de paix et qu’il s’harmonise avec le reste de la maison, dit Alanna. On a choisi un ton de sarcelle très saturé pour le tissu du lit, le coussin et le papier peint de la salle de bains attenante. Ces éléments colorés s’intègrent bien, car ils sont contrebalancés par une base neutre.»

La chambre de bébé

Un bon design tient toujours compte de l’avenir. «Notre objectif était de créer une chambre féminine qui puisse grandir avec la petite fille, explique Reena. La palette de couleurs tire son inspiration du papier peint fleuri de la salle de bains attenante, qui présente un mélange de couleurs. Ça lui permettra, plus tard, de s’éloigner du rose, si elle le souhaite.» Quant au tapis zébré, il apporte un motif inattendu dans cet univers tout doux.

La chambre de garçon

Les accents jeunes et ludiques que les designers ont cherché à injecter dans cette maison sont du plus bel effet dans cette chambre fantaisiste. Le lit en forme de cabane leur a inspiré un thème nature: le papier peint à motifs de bouleaux et les accessoires verts évoquent joliment la forêt.

La chambre de fille

Un motif audacieux et une bonne dose de couleurs égaient la chambre de la fillette. Laisser les murs blancs et appliquer plutôt du papier peint assorti à la literie... au plafond: voilà qui déjoue l’ordinaire et crée un effet épatant! Les rideaux bleu ciel invitent à la rêverie.

La salle de bains principale

La baignoire aux lignes épurées a inspiré les couleurs de la pièce. La palette est en phase avec les touches de noir et de blanc qui se trouvent dans le reste de la maison, et l’ajout d’accessoires en laiton la rend chaleureuse. Le meuble-lavabo offre beaucoup de rangement, mais comme il est suspendu, il paraît tout léger.

