Voyez jusqu’où la persévérance scolaire a mené ces deux jeunes inspirants

La période actuelle est pleine de défis pour les parents et les enseignants, mais aussi pour les élèves qui doivent trouver des manières de rester motivés. Plus que jamais, il est essentiel d’encourager leur persévérance et de souligner leurs initiatives.

Desjardins a tenu à mettre en lumière Marie-Hélène et Elliot, deux jeunes inspirants, qui ont fait preuve de beaucoup de motivation. Et c’est avec un spectacle au cours duquel 200 drones ont illuminé le ciel que Desjardins a pu le faire.

La jeunesse est extraordinaire et démontre que dans l’adversité elle est capable de faire preuve de persévérance et d’imagination. Les histoires de Marie-Hélène et d’Elliot en sont de bons exemples et peuvent certainement inciter d’autres jeunes à suivre leurs traces.

Un passe-temps bienfaisant

Marie-Hélène a profité du confinement pour mettre sur pied un projet scolaire à vocation communautaire et écologique. Pour ce faire, elle a mis à profit un de ses passe-temps favoris. Elle a ainsi recueilli 231 pièces de vêtements, 90 jouets et environ 70 objets divers, les a restaurés, puis les a redonnés à des organismes de bienfaisance.

D’une passion à un métier

Quant à Elliot, il a traversé une période de questionnement au sujet de son avenir scolaire pendant la pandémie. Au lieu de le freiner, cette remise en question lui a servi de tremplin pour faire éclore son talent musical. Il a ainsi commencé à créer ses propres compositions au piano et à la guitare. De fil en aiguille, il a fondé avec des amis un groupe qui s’est fait remarquer par un studio, où il a pu enregistrer ses compositions. Il n’en fallait pas plus pour qu’Elliot souhaite faire de sa passion son métier et qu’il décide d’étudier en musique. Chaque jour depuis, il joue plusieurs heures.

Inspirant, non ?

Un spectacle pour faire briller la jeunesse

Desjardins a tenu à souligner le parcours de Marie-Hélène et d’Elliot qui ont réussi à rester motivés pendant cette année particulière. Pour leur dire bravo de manière tout à fait grandiose, un spectacle féérique a été organisé. En somme, plus de 200 drones ont été projetés dans les airs et se sont illuminés pour former des éléments visuels en lien avec leur projet, en plus d’un message de remerciement et d’encouragement.

C’est avec le regard brillant d’émotion que les deux jeunes et leurs proches ont assisté à cet impressionnant déploiement.



Pour aider les jeunes à se dépasser

En plus d’offrir son appui à une foule d’organismes qui placent les jeunes au cœur de leurs missions comme Jeunesse J’écoute, Alloprof Parents ou encore Academos, Desjardins accompagne concrètement les enfants, les adolescents et leurs parents dans toutes les sphères de leur vie : l’emploi, l’entrepreneuriat, la santé physique et mentale, l’éducation ainsi que l’engagement social. Desjardins investit ainsi 50 millions de dollars chaque année dans des initiatives jeunesse.

Découvrez-en plus sur les coulisses de cette surprise en visionnant cette vidéo de Desjardins .