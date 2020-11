23 trucs déco pour se sentir comme à l'hôtel

Pour se sentir en vacances toute l’année, si on donnait un petit côté hôtel à notre intérieur en l’agrémentant d’accessoires qui font plaisir à nos sens? Voici 23 idées pour créer un décor chic et accueillant pour nous et nos invités.

Le style hôtel évoque le luxe, le chic et le minimalisme. Il se caractérise notamment par des matériaux de qualité, de belles textures. Comment s’en inspirer à la maison? «On s’efforce de composer un décor simple et élégant, émaillé d'éléments qui assurent le confort et font plaisir aux sens, dit le designer Frédric Clairoux. On est à l’antipode du laisser-aller: on tend vers l’harmonie et on recherche la perfection.

À L'ARRIVÉE

1. Bonne première impression

Pour séduire les visiteurs dès leur arrivée, les hôtels s’assurent de créer une aire d’accueil invitante. Comment traduire cela à la maison? «Avec une façade bien nette, des fleurs et des détails soignés: adresse élégante, éclairage efficace, terrain bien entretenu. Rien de compliqué, mais cela compte beaucoup», considère le designer Denis Bourgeois.

2. Confort dans le vestibule

Il faut organiser l’entrée de sorte à pouvoir déposer son sac et ses clés, accrocher son manteau et se déchausser en tout confort. On la meuble donc d’une console, d’une patère ou de crochets, d’un tapis et d’une chaise – ou d’un banc si l’espace le permet.

3. Un bouquet de fleurs

C’est un petit luxe agréable qui égaie le décor. «Les fleurs naturelles sentent bon et ajoutent du raffinement», mentionne Denis Bourgeois.

DANS LA CHAMBRE

4. Un lit TTG

Pour avoir l’impression de dormir à l’hôtel tout le temps, on s’offre un lit grand format et un matelas de qualité supérieure.

5. Un habillage de fenêtre opaque

Les rideaux classiques des hôtels sont imbattables pour assurer l’intimité lorsque la nuit tombe et empêcher les rayons matinaux de nous réveiller. On s’en inspire en posant des rideaux qui vont du plafond jusqu’au plancher – ou, mieux, qui courent sur tout le mur de la fenêtre – et on choisit un tissu doublé opaque que l’on combine avec un voilage aérien.

6. De la literie douillette

On se gâte en composant un habillage de lit douillet comme un nuage: draps en coton égyptien ou en percale, couette en duvet et au moins quatre oreillers grand format avec une bourre en duvet également.

7. Des sièges de transition

Frédric Clairoux suggère d’ajouter un fauteuil confortable ou une chaise longue dans la chambre pour lire, siroter son digestif ou discuter au téléphone avant de se mettre au lit.

8. Des luminaires bien positionnés

Les designers apprécient les appliques orientables, parfaites pour la lecture. Ils recommandent d’installer les interrupteurs à portée de main près du lit. Mieux encore: grâce aux nouvelles ampoules intelligentes, on peut régler notre éclairage selon les besoins, et sans avoir à trop dépenser.

9. Une chambre et rien d'autre

C’est une des grandes forces des chambres d’hôtel: elles ont pour seule vocation le repos. On n’y trouve pas de jouets ni de vêtements à plier. Chez nous, on s’assure donc d’éliminer tout élément superflu de la chambre pour en faire un lieu voué uniquement à la détente.

10. Des rangements organisés

Une penderie impeccable où le fer à repasser, la valise, et tous nos essentiels ont leur place, c’est aussi ce que l’on aime en voyage. À la maison, on doit chercher à faire de l’ordre dans nos rangements pour un quotidien facile.

DANS LE SALON ET LA CUISINE

11. Un doux parfum ambiant

On diffuse des effluves délicats et subtils en allumant des bougies ou à l’aide d’un vaporisateur d’ambiance. «L’idée est d’éveiller les sens pour se sentir bien», souligne Frédric Clairoux. Et l’odorat n’est certes pas à négliger!

12. Des belles matières

Pierre, métaux, cuir, bois massif, textiles de qualité... «Ce sont les matériaux qui campent l’esprit recherché», indique le designer Zébulon Perron. Ils sont essentiels pour créer un environnement confortable et élégant. Il peut suffire d’intégrer une table basse à plateau de marbre dans le salon, un tapis douillet dans la chambre, des luminaires au fini doré dans la cuisine...

13. Un style sobre

Dans un bon hôtel, on se sent chez soi tout en étant ailleurs. Pour réussir un décor de ce type, il faut limiter au minimum les babioles et éviter l’encombrement en ne surchargeant pas l'espace de meubles et d'accessoires: «Il faut que l’ensemble respire», explique Denis Bourgeois.

14. La disposition du mobilier

«On veut créer des occasions de rencontre, explique le designer Zébulon Perron. Et ça passe par la disposition des meubles: elle doit favoriser les échanges.» On prévoit donc des sièges variés et nombreux, dont certains qui se déplacent facilement au gré des besoins.

15. Un éclairage d'ambiance chaleureux

«Le plus important est d’utiliser des ampoules émettant une lumière chaude [environ 2400 K] et d’installer plusieurs appareils d’éclairage différents», indique Zébulon Perron. Des lumières près du sol, des appliques et des spots dirigés sur les surfaces et les objets — et non sur la tête des gens — sont nos meilleurs alliés pour créer une belle mise en scène, selon le designer.

16. Un coup d'audace

On n’hésite pas à créer l’étonnement en peignant un plafond d’une couleur foncée ou en couvrant tous les murs de la salle d’eau de papier peint, par exemple.

17. Un environnement musical

Grâce aux services musicaux en ligne et aux enceintes sans fil au design esthétique, il n’y a plus de raison de négliger la musique. «On crée notre liste de lecture avant l’arrivée de nos invités, conseille Denis Bourgeois, et on s’assure qu’elle ne volera pas la vedette.»

18. Du divertissement

Dresser un bar à cocktails sur le buffet, regrouper des jeux de société intéressants dans un coin du salon, aménager un espace lounge autour d’un tourne-disque et d’une collection de vinyles de jazz... Voilà autant de façon d’animer les soirées.

DANS LA SALLE DE BAIN

19. Des accessoires pour déposer et accrocher ses choses

Le designer Frédric Clairoux suggère d’ajouter un crochet mural près de la douche pour suspendre sa serviette, un pont dans la baignoire pour déposer son livre et son verre de vin, un plateau sur le meuble-lavabo pour regrouper nos articles personnels. «Et on s’attarde à la beauté de chacun de ces éléments», ajoute-t-il.

20. Un aménagement décloisonné

C’est la dernière tendance dans le design hôtelier, indique Zébulon Perron: «On crée des espaces ouverts qui offrent aux clients une expérience de luxe et de confort.» Si on prévoit des rénos, on s’inspire de ce concept.

21. Des articles de luxe

Chauffe-serviette, miroir grossissant lumineux, haut-parleur Bluetooth, draps de bain et peignoir en pur coton égyptien ultramoelleux... Les moyens pour augmenter le confort ne manquent pas.

23. Des produits d'hygiène haut de gamme...

... comme ceux des hôtels de luxe qu’on souhaite toujours rapporter à la maison! Par exemple, on investit dans du savon et de la crème à mains présentés dans des contenants très élégants, quitte à les recharger plus tard avec nos produits habituels afin de conserver ce look de pro. Pour nos invités, on place des petits savons individuels dans un joli panier.