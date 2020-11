MODE: 8 tendances pour se tenir au chaud

MODE - Mitsou a déniché des accessoires hivernaux qui sont stylés et fonctionnels pour nous aider à affronter le froid qui s’en vient.

8 tendances pour se tenir au chaud

Avec les hivers du Québec, il nous faut de bonnes bottes et des accessoires de qualité pour nous garder au chaud et au sec. Idéalement, ces bottes et accessoires seraient aussi stylés et jolis! Mitous Gélinas nous présente donc les nouvelles tendances hivernales, mais aussi des styles que nous risquons déjà d'avoir dans la garde-robe. Voici les 8 plus belles tendances à adopter cet hiver pour se tenir bien au chaud!

1. Les bottes d’inspiration militaire

Il n’y a rien de plus tendance en ce moment que les bottes de style armée, comme les Doc Martens. Qu'elles soient hautes ou courtes, lacées ou pas, on les voit dans tous les défilés. Celles aux semelles compensées ont vraiment la cote. Bien que cette tendance nous rappelle la mode punk, il existe aujourd'hui des modèles plus modernes.

2. La botte Chelsea

L’une des première fan de la botte Chelsea fût nul autre que la reine Victoria. C’est toutefois dans les années 60 qu’elle va devenir un véritable phénomène mondial lorsque quatre garçons dans le vent décident de la porter pour leur prochain concert rock: Les Beatles!

3. Les bottes hautes

Elles couvrent toute la jambe et donnent un beau style! Elles sont parfaites pour passer de l’auto au bureau. Elles se portent droites ou froncées, dans toutes les couleurs et tous les tissus.

4. Les semelles à crampon

C’est la semelle la plus en vogue cette saison! On la voit habituellement sur des bottes de randonnées, mais les designer ont choisi de remodeler leurs bottes les plus chics avec une semelle à crampon!

5. Les bottes de pluie

L’hiver, ce n’est pas nécessairement le temps de remiser ses bottes de pluie dans le fond de la garde-robe! On les appelle les bottes Wellington parce que c’est Arthur Wellesley, le premier duc de Wellington qui les a créé. Au départ, elles étaient en cuir et on ajoutait de la cire pour les imperméabiliser. Aujourd’hui, elles sont en caoutchouc et elles sont très pratiques pour affronter nos hivers!

6. Les bottes tendance

Ces modèles sont plus «mode» et moins «pratiques». On peut s'en passer... ou non!

Les bottes effet métallique

La botte effet crocodile

Les chouclaques

7. Les mains bien au chaud

Cet hiver, les gants et les mitaines nous offrent un coup de main pour rester au chaud, mais aussi pour avoir du style. Les gants longs sont vraiment la tendance de la saison. Ils ont refait une apparition en 2017, mais cette année, on les retrouve chez nos marques préférées! Autant en maille, qu’en simili cuir ou, encore, en bi-matière.

8. Les sacs assortis

Parce que l’hiver, y’a rien de pire que d’avoir un sac avec bandoulière à l’épaule qui glisse tout le temps à cause de la texture satinée du manteau, pourquoi ne pas privilégier les sacs de messagers, qui se déposent sur le corps? Anfibio, une marque québécoise, en propose un modèle très intéressant!