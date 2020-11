TVA dévoile sa nouvelle vision

Les plus perspicaces auront remarqué qu'un vent de fraîcheur souffle sur TVA depuis mercredi.

TVA s'est refait une beauté, en proposant un tout nouveau logo à ses fidèles téléspectateurs. Ce changement n'est pas qu'esthétique. Il va au-delà des apparences puisque la marque souhaite affirmer sa nouvelle vision du divertissement et de l'information au Québec



Bientôt 60 ans que TVA propose du contenu de qualité aux Québécois. Maintenant que la confiance est bien établie, la chaîne espère continuer à rassembler familles et amis autour du téléviseur, à les inspirer et à les garder informés en tout temps.



TVA est reconnue pour être près des gens et de leur réalité, et ce, partout au Québec. Cette volonté est loin de s'essoufler, au contraire. Plus que jamais, l'offre de contenu a été conçu sur mesure pour VOUS.

Les équipes de créations de TVA se sont d'ailleurs laissées inspirées par la prémisse « on se reconnaît » pour imaginer l'avenir de la télévision au Québec. Elles ont sondé des artistes, des téléspectateurs, des producteurs et des employés pour s'assurer de répondre aux besoins d'un plus grand nombre.

De tout, en tout temps

Pour ancrer cette nouvelle vision, une nouvelle plateforme a vu le jour. L'arrivée de TVA+ viendra changer l'écosystème de la télévision. À votre portée, il y a maintenant des milliers d'heures de divertissement disponibles, et ce, gratuitement. L'offre de documentaires, de films, de séries sera bonifiée au cours des prochains moi.