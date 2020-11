Farfalles au pesto d’herbes salées, graines de tournesol et omble confit

Une recette signée Arnaud Marchand.

Portions : 4

Ingrédients

500 gr de pâte farfalle

4 filets d’omble ou truite sans peau

4 c. à café d’herbes salées du Bas-du-Fleuve

Huile de tournesol

Pesto d’herbes salées (ou pesto classique)

1⁄2 tasse d’herbes salées du Bas-du-Fleuve

1 tasse de roquette

1 tasse de graine de tournesol torréfié

1⁄2 tasse de fromage de type Tomme ou cheddar rapé (la Tomme d’elles, le Taliah...)

1 tasse d’huile de tournesol

Préparation

Pour les pvec un pied mélangeur, mixer légèrement les herbes saléesavec la roquette, puis les graines de tournesol, le fromage et l’huile, en laissant des morceaux.

Couvrir les filets d’omble avec une cuillère à café d’herbes salées brut et laisser mariner 4 h si possible.

Mettre dans un plat (pas trop grand) allant au four, les filets très serrés, et couvrir avec de l’huile de tournesol et cuire au four à 200 F pendant 30 minutes.

Dans une eau bouillante salée, plonger les farfalles et cuire environ 8 minutes selon la variété pour une cuisson al dente.

Égoutter les pâtes en laissant un peu d’eau de cuisson et lier avec le pesto.

Dresser et finaliser avec quelques pousses de tournesol.