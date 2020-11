Sortir de sa zone de confort et déstabiliser ses papilles

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

Du positif et de la douceur en bouteille

1- Un différent, mais tellement savoureux, blanc catalan fait de xarel-lo

Penedès 2018

El Fanio - Albet i Noya

Catalogne - Espagne

Code : 12674221

Prix : 21,10 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0,9 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : une soupe à l'oignon gratinée, une coquille Saint-Jacques, une fondue au fromage...

Quel coup de coeur que ce blanc espagnol! Enivrants et invitants parfums, bouche onctueuse et sphérique, finale fraîche et salivante... Tout est là et rien ne cloche. Son plus grand atout est sans équivoque son volume gustatif qui est généreux, mais aucunement pâteux. C'est gras, élancé et vachement caressant pour le palais. Les harmonisations mets-vins seront fastueuses en sa présence. Très bon dès ce soir ou lors des 3 à 4 années à venir.

2- Un rouge portugais à prix modeste qui est peu connu, mais qui gagne à l’être

Dão 2016

Outeiro - Quinta da Pelleda

Beira - Portugal

Code : 14346176

Prix : 16,65 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,3 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des burgers ou autres viandes grillées sur vos dernies barbecues automnaux...

Cet assemblable de cépages indigènes est tout à fait réussi! Nombreux vins en appellation Dão méritent de se retrouver dans votre verre. C'est une zone viticole située dans le nord du Portugal qui nous livre d'épatants rapports qualité/prix. Celui-ci est impeccable pour seulement 16-17 dollars. Comme le vin a déjà 4 ans, je vous suggère de ne pas l'oublier plus de 2 ou 3 ans en cave.

3- Un parfumé et tout simplement délicieux Poiré de Glace de Montérégie

Poiré de Glace 2018

Entre Terre & Pierre

Montérégie - Québec - Canada

Code : 12263043

Prix : 18,90 $ (200 ml)

Disponibilités : 35 bouteilles en ligne et 60 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 130 grammes

Servir à 7-8 degrés Celsius

À déguster avec : une tarte aux pommes ou aux pacanes, un lobe de foie gras poêlé, une crème brulée à la vanille...

La poire à son meilleur! Après le vin de glace et le cidre de glace, voici un Poiré de glace! Un produit succulent aux parfums engageants et hyper expressif qui fera frémir de nombreuses papilles. Le format de 200 ml est juste parfait pour une romantique fin de soirée en tête à tête quand les enfants seront couchés... La bouteille pourra somnoler encore facilement 5 voire 6 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre réserve.