TREMBLANT : un nouvel espace en pleine nature accueille les amoureux de glamping

Vous n’avez pas encore cédé à la folie du glamping? Le nouveau dôme jumelé du domaine de montagne Bel Air Tremblant, dans les Laurentides, vous fera peut-être changer d’idée.

Conçu pour deux personnes, le «Twin Dôme» promet le confort d’un hôtel de villégiature, mais avec le côté intime des prêt-à-camper. Il est composé de deux dômes avec façades transparentes, reliés entre eux par une porte coulissante.

À l’intérieur, vous trouverez: une chambre avec lit «King», un salon avec foyer au gaz et chaises en peluche, un espace cuisine, une salle de bain complète et une toilette supplémentaire. À l’extérieur, vous aurez accès à votre jacuzzi et votre sauna privé, ainsi qu'à une jolie terrasse où admirer la nature environnante.

Parmi les autres petits luxes offerts, il y a le plancher chauffant, le wifi et Netflix, ainsi qu’un accès au «club house» du domaine où se trouvent bistro, spa, salle de sports, etc.

Le nouveau dôme jumelé pourra accueillir ses premiers visiteurs à compter du 4 décembre prochain.

Il vient s'ajouter aux dômes «réguliers» et aux chalets du domaine Bel Air, et fait partie d’une série de six mini-hébergements haut de gamme qui ouvriront leurs portes d’ici le début 2021. Parmi eux, un «pod rond» et un refuge triangulaire vitré appelé «Sky Pod» sont aussi à surveiller!

Vous avez envie d’y aller? Bel Air Tremblant se situe à environ 15 minutes de voitures de la station de ski Mont-Tremblant et le Twin Dôme est affiché à partir de 370 $ par nuit. Une demande pour le père Noël, peut-être?

Pour en savoir plus: www.belairtremblant.com

** Rappel COVID-19 : les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés par la santé publique. **