Comment prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres?

Pour pouvoir donner de l'amour aux autres, vous devez d'abord apprendre à vous submerger d'amour.

Comment prendre soin de soi?

1. Essayer d’être seuls

Ce n’est pas toujours facile de se retrouver seul à la maison, mais si vous pouvez vous arranger pour que les grands-parents gardent la marmaille, ce serait l’idéal. Ne culpabilisez surtout pas de vouloir passer une soirée sans les enfants, à ne rien faire chez vous. Tous les parents en ont besoin, vous êtes simplement humains!

2. Fermer votre cellulaire

Débranchez votre téléphone! En fait, vous n’êtes pas obligés d’y aller si drastiquement et de débrancher le téléphone de maison, mais si vous pouviez au moins fermer votre cellulaire, cela vous permettrait de prendre une pause des réseaux sociaux et des courriels qui continuent à entrer les soirs et les fins de semaine.

3. Faire ce qui vous enchante

Écouter en rafale une série télé? Se faire couler un bain chaud? Lire un livre? Bref, faites ce qui vous tente! Profitez de cette période de répit pour faire des activités que vous n’avez jamais le temps d’essayer habituellement. C’est à ça que sert une soirée cocooning: prendre du temps pour soi.

Il n'y a rien comme un bain chaud au sel d'eucalyptus pour se détendre!

4. Se faire livrer de la bouffe

À moins que vous n’ayez envie de cuisiner pour relaxer durant votre soirée à la maison, ne vous mettez pas de pression pour le souper. Faites-vous donc plaisir et commandez un repas de votre restaurant préféré. Comme le dirait le dicton : quand l'appétit va, tout va!

5. Être confortable

Habillez-vous dans votre ensemble mou préféré, remontez vos cheveux sur le dessus de votre tête et faites jouer votre musique détente favorite. Le but ici est de dérocher et de relaxer au maximum!

6. Prenez soin de votre peau

Pendant que vous relaxez en lisant un livre ou en écoutant une série télé, c’est le moment idéal pour vous faire un masque pour le visage. Les plus téméraires voudront peut-être essayer de concocter leur propre recette de masque maison. Les autres préfèreront se tourner vers des produits conçus par des entreprises de chez nous.

Votre visage sera radieux avec ce masque au Matcha & Chlorelle!

7. Mettre de «l’ambiance»

Une soirée cocooning n’en est pas une vraie si au moins une chandelle n’est pas allumée dans la maison! Pour les plus chanceux qui ont un foyer, profitez-en pour ajouter quelques buches supplémentaires.

Si la lumière de votre cellulaire vous manque, allumez une bougie!

8. Gâtez-vous!

Du vin, du chocolat bio, un nouveau vernis à ongles, une bombe pour le bain ou n’importe quoi d’autre... Offrez-vous donc un petit quelque chose en prévision de votre soirée cocooning!