ENTREVUE: Naya Ali, étoile montante du rap au Québec

ENTREVUE - Le talent et l'énergie sur scène de la rappeuse québécoise anglophone Naya Ali sont à couper le souffle. Pas surprenant qu'elle connaisse de plus en plus de succès.

Naya Ali, étoile montante du rap au Québec

Première artiste hip-hop anglophone en nomination au gala de l'ADISQ, Naya Ali fait de plus en plus parler d'elle depuis la sortie de son EP Higher Self en 2018. En mars dernier, elle lancait la première partie de son album Godspeed, dont la suite est attendue pour 2021. Sabrina Cournoyer l'a rencontrée pour lui parler de son succès grandissant et des sacrifices qu'elle a du faire pour se rendre où elle est. Ambitieuse, inspirante et terre à terre, Naya Ali nous a conquis!

Découvrez la musique de Naya Ali: