Une chatte errante vient présenter sa portée de six chatons à la dame qui lui a sauvé la vie

C'est une histoire d'amitié pas comme les autres...



Cet été, Lisianne, une Montréalaise, a constaté la présence d'une chatte errante dans son jardin. C'est en l'observant de plus près qu'elle a constaté que la féline au pelage foncé était affamée et... enceinte!



Pour l'aider à mettre à terme sa grossesse, la dame lui a offert de la nourriture et de l'eau. Tous les jours, la chatte revenait à sa résidence pour recevoir les soins de base dont elle avait besoin.



Après quelque temps, les deux inconnues se sont liées d'amitié. Une confiance s'est installée entre elles, au point où Lisianne a pu approcher doucement la chatte et même, la laisser rentrer chez elle.



Quelque temps plus tard, la chatte a accouché, à l'extérieur. Après l'accouchement, elle a continué à rendre visite à sa nouvelle amie pour venir chercher de la nourriture et de la tendresse.



Un jour, elle lui a rendu une visite inhabituelle! Elle a amené avec elle ses six chatons, qu'elle est allée récupérer un à un pour les déposer sur le perron de celle qui lui avait sauvé la vie.

Au nom de l'amour

Quand la chatte s'est présentée elle avec ses six petits, Lisianne a décidé de les accueillir chez elle. Elle leur a trouvé une place dans sa maison pour qu'ils soient en sécurité, le temps qu'ils se trouvent une famille.



La dame a choisi d'adopter la maman. Elle l'a soigné et stérilisé. Une amie a choisi d'adopter un des six chatons. Les cinq autres chatons, tous identiques, ont été confiés à Chatons Orphelins Montréal afin qu'ils puissent recevoir les soins adéquats et être socialisés.



Parmi le lot, il y a trois femelles, prénommées Taylor, Tynie et Tyana, ainsi que deux maux, appelés Tales et Tito. À l'exception de Tito, qui a un problème à une patte, les autres chatons se portent à merveille.



Samedi, Tales et Taylor étaient toujours disponibles pour être adoptés en duo par une famille responsable et aimante. Ces deux inséparables ont beaucoup d'amour à offrir!