5 façons d'intégrer un foyer au décor de notre maison

Quoi de mieux qu’un feu de cheminée pour s’offrir un répit douillet? Voici de belles façons d’intégrer le foyer au décor, de la salle de bains au salon!

1. Baroque ou moderne

Le style vieillot de la baignoire et du foyer a inspiré un décor théâtral. En peignant ces éléments, tout comme les murs, de tons charbon, la pièce est devenue feutrée, apaisante. Il n’y manquait plus que l’accent romantique, un rôle tenu par les tableaux fleuris, les tons de rose, les cadres dorés et les plantes.

Le foyer péninsule (à trois faces vitrées) est idéal pour séparer deux espaces sans les cloisonner. Il délimite ici la chambre par rapport à la salle de bains, et sa hauteur a été calculée pour que les maîtres des lieux puissent toujours bien voir le feu, qu’ils soient au lit ou dans la baignoire.

2. Effet contrastant

Ainsi peint en ébène, ce petit foyer plutôt discret à l’origine tranche désormais avec la pierre claire de son habillage. Le miroir cerclé de noir et maintenu par une large sangle reprend la forme de l’âtre et crée un équilibre sur le mur. Un bouquet, de jolis objets et une lampe élancée posés sur la tablette donnent à l’ensemble un côté soigné et coquet.

3. Transparence

Dans cet intérieur inspiré du style scandinave, le rectangle du foyer s’intègre dans une structure architecturale à l’identique faite de bois et d’acier noir. Grâce à cette disposition ouverte, lumière naturelle et éclairages tamisés du soir voyagent librement entre les zones voisines. Les flammes, situées à hauteur des yeux quand les hôtes sont assis autour de la table de salle à manger, sont ainsi mises en valeur et réchauffent l’ambiance.

4. Choc des styles

Le parquet en chevrons, la fenêtre à carreaux, les moulures travaillées au plafond et le remarquable manteau de cheminée à motifs délicats témoignent de l’ancienneté et de la noblesse de cet intérieur. Plutôt que de transformer le foyer pour qu’il s’accorde à la cuisine ultramoderne, on a préféré le magnifier en le peignant en noir, ainsi que les murs. Le cadre chic du miroir et le lustre à pampilles renforcent l’esprit luxueux et classique de la maison.

5. Comme des tableaux

L’habillage de foyer marbré dans des tons de gris chics et intemporels sert de faire-valoir à l’âtre foncé qui, de cette manière, attire l’œil immédiatement.

Le foyer et la télé posés sous la fenêtre en bandeau sont ceints d’un immense cadre avec rangement intégré. Aucun ne vole la vedette à l’autre grâce à l’utilisation de deux tons contrastés qui permettent de bien les distinguer. Quant aux détails en bois clair, ils répondent à la couleur chaude du plancher et du mobilier pour un effet harmonieux.

