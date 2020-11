Aidez-nous à trouver un foyer à ces 3 chatons de la SPCA de Montréal

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces chats et chiens ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.



En moyenne, les chats doivent patienter 9 jours et les chiens 16 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.



La semaine dernière, Turbo-Pig, le cochon d’Inde, a trouvé une superbe famille adoptive (qui a d’ailleurs un autre cochon d’Inde femelle!) grâce à Salut Bonjour!

Voici nos 3 chatons de la semaine :





Prénom : Léon

Caractéristiques : chaton de 4 mois, mâle, stérilisé et micropucé.

Personnalité de Léon : Léon est un charmant chaton qui est parfois craintif des humains. Il est donc à la recherche d’une famille patiente, sans jeunes enfants. Avec le temps, Léon finit par montrer son côté doux et accepte d’être flatté calmement (mais il préfère ne pas être pris dans les bras pour l’instant). Sa famille d’accueil le décrit comme un chaton discret, mais qui aime jouer. Une de ses activités préférées consiste à chercher de nouveaux endroits pour faire de belles grandes siestes. Vous pourriez le retrouver endormi dans une boîte en carton, dans l’arbre à chat, parfois sur votre divan ou... votre lit!

Prénom : Séra

Caractéristique : chaton de 4 mois, femelle, stérilisée et micropucée.

Personnalité de Séra : Séra est très mignonne, surtout quand elle tente d’attirer votre attention avec ses petits miaulements pour recevoir de la nourriture molle -elle n’apprécie pas vraiment les croquettes! Elle est affectueuse et très douce. Elle adore s’amuser avec ses jouets. Séra aime bien se détendre en faisant des siestes sur le divan ou dans le lit, collée sur vous.

Prénom : Manu

Caractéristiques : chaton de 4 mois, mâle, stérilisé et micropucé.

Personnalité de Manu : Même si Manu est encore petit, il deviendra un gros chat à poil long qui devra apprendre à tolérer le brossage. Comme il est un peu craintif en ce moment, un foyer tranquille, sans jeunes enfants, serait idéale pour lui. Manu rêve d’une famille patiente qui l’aidera à s’adapter à son nouvel environnement et à devenir confiant. Il vous promet des heures de jeux en retour!

Voici la procédure pour adopter un animal de la SPCA :



Si vous êtes intéressé par l’un d'eux, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site : https://www.spca.com/adoption-sur-rendez-vous/ .



Prenez soin de vérifier si les chatons se trouvent toujours sur la page d’adoption qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire : https://www.spca.com/adoption/chats-en-adoption/.



* Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues. Merci de votre compréhension et de choisir l’adoption!