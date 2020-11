MIEUX-ÊTRE: La méditation sonore

MIEUX-ÊTRE - On sait que la musique fait du bien, mais saviez-vous que les bols chantants sont de véritables alliés pour retrouver un calme intérieur et se reconnecter à soi? Judith Ritchie nous en parle et nous propose une performance de Carine Abdul-Hamid, ostéopathe et experte en méditation sonore.

La méditation sonore

À voir aussi: Comment prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres

Avez-vous déjà entendu parler de méditation sonore ou de bains sonores? Elle se pratique au son de les bols chantants, qui agissent sur la vibration de l’eau à l’intérieur de notre corps et favorisent l’harmonie.

Les bienfaits

On dit que les sons produits par les bols chantants ont une action holistique, c’est-à-dire qu’ils agissent à la fois sur le plan corporel, émotionnel, mental et spirituel. Les vibrations passent non seulement dans notre système auditif, mais pénètrent notre être dans sa globalité.

Voici les principales vertus de la méditation sonore

Réduit le stress, les tensions et l’anxiété

Favorise la détente profonde et le soulagement de la douleur

Facilite le lâcher-prise

Apaise le mental et améliore le sommeil

Favorise l’équilibre intérieur

L'explication neuroscientifique

La neuroscience a pu prouver que les bols ont une grande influence sur notre système nerveux, la chimie du corps, ainsi que la réharmonisation du corps dans son ensemble.

D’après le physicien Patrick Drouot, les sons émis par les bols produisent un ralentisse-ment des ondes cérébrales. Ils contribuent à faire changer l’activité cérébrale en passant d’environ 20 hertz à environ 8 à 10 hertz, ce qui correspond à un état méditatif. lls favoriseraient aussi la synchronisation des deux hémisphères du cerveau et renforcerait les capacités cognitives.

Le milieu médical s’ouvre même à ces techniques pour améliorer le bien-être des patients dans les hôpitaux. Le CHU de Saint-Etienne, par exemple utilise ce vibrations depuis 2011 ces auprès des patients en soins palliatifs. Un oncologue américain, Mitchell Gaynor, a fait appel dès les années 90 à la sonothérapie pour apaiser la douleur de ses patients.

Comment pratiquer la méditation sonore?

Il est possible de trouver des listes de lecture de bols tibétains et de crystal un peu partout sur le web et sur les applications musicales. En voici un exemple:

Il est également possible de l'expérimenter vous-même! La simple action de frotter le bol à l’aide d’une mailloche, en ce concentrant sur le mouvement du poignet, a un effet de centrage bénéfique.

Il est possible de se procurer un bol dans une boutique spécialisée. L’important, c’est de choisir un bol qui nous interpelle et que l’on aime, car c’est aussi un très bel objet de décoration qu’on peut placer dans une pièce de notre choix. Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un bol, une bonne idée est de tester un bain sonore pour découvrir la sonorité qui vous plait et qui vous fait du bien!