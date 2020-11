Voici les activités qui remplaceront le traditionnel Défilé du père Noël

Il y a un moment déjà qu’on a appris que ni le père Noël, ni la fée des étoiles, ni les lutins ne déambuleront dans les rues de Montréal, cette année.



Les mesures sanitaires, imposées pour contrer la COVID-19, ont forcé les organisateurs de la 70e édition du traditionnel Défilé du père Noël à annuler l'événement familial.



« Il était impensable de ne pas donner rendez-vous aux petits et grands au centre-ville de Montréal pour célébrer le Temps des fêtes », a déclaré Emile Roux, directeur général de Montréal centre-ville, par voie de communiqué.



En plus des activités offertes pour remplacer le Défilé, les rues du centre-ville seront égayées par des centaines lumières et trois chars allégoriques, dont le traîneau du père Noël.



Pour assister aux activités et obtenir les indications nécessaires, vous devez vous procurer le passeport Sur les traces du père Noël, disponible dès le 21 novembre.

Quelles sont les activités à faire pour célébrer Noël avec les enfants?

1. Le trajet des lutins taquins

Parmi les joies du temps des fêtes, les lutins taquins sont certainement ce que les enfants préfèrent! Avec cette activité, on vous invite à trouver les habits du père Noël, dissimulés par des lutins malcommodes dans 13 commerces du centre-ville. Vous trouverez tous les indices de cette chasse au trésor dans le passeport.

Photo Joël Lemay

Vous devez prévoir entre 35 et 45 minutes pour réaliser l'activité.





2. La mission de Rudolph

Qui a dit que l'apprentissage c'était ennuyant? Cette activité propose aux plus grands de partir en mission pour découvrir le trajet parcouru par Rudolph, en réunissant les quatre éléments de la nature, soit l'air la terre, le feu et l'eau. Le départ se fera tout pris du traîneau du père Noël, situé devant le Complexe Desjardins. Toute la famille pourra en apprendre davantage sur la ville de Montréal.

Joël Lemay / Agence QMI

Vous devez prévoir entre 2 h 30 et 3 h pour réaliser l'activité.



Pssst...! En remplissant les réponses que vous avez obtenues dans votre passeport lors de vos activités, vous pourriez gagner de beaux cadeaux!