3 trucs simples pour adapter sa décoration selon la saison

Tout comme votre garde-robe, la décoration de votre maison devrait s’adapter selon la saison.

Les changements que vous apportez devraient vous permettre d’être confortable dans votre maison à longueur d’année, ce qui est extrêmement important pour se sentir bien chez soi.

Voici donc trois trucs bien simples pour adapter sa décoration lors d’un changement de saison :

1. Les tapis

Avoir des tapis d’été et des tapis d’hiver n’est pas un luxe! En été, on préfère des tapis souples et légers en jute ou en coton. C’est aussi souvent lors de cette saison qu’on se laisse plus aller dans les couleurs vibrantes. Certains vont également préférer retirer complètement les tapis lors de la belle saison en raison du va-et-vient entre l’intérieur et l’extérieur.

Lorsque le mercure descend sous zéro, on remise les tapis d’été et on déroule ceux plus moelleux et chauds, souvent à poils longs, pour garder nos pieds au chaud pendant l’hiver.

Le roulement de tapis est le changement qui a le plus d’impact, sans prendre trop de place dans la pièce où vous ranger vos articles saisonniers.

2. La literie

Tout le monde à l’habitude de changer ses draps selon la saison. Ce petit changement est nécessaire pour le confort mais ne parait pas assez pour que vous ayez l’impression d’avoir modifié votre décoration.

Pour ce faire, l’ajout d’un deuxième couvre-lit replié au pied du lit en hiver est une excellente option. Oui oui, deux couvre-lits comme on le voit souvent dans les magasins! Si vous n’êtes pas du tout frileux, la deuxième couche peut être seulement une grande couverte texturée que vous retirez la nuit.

3. Objets décoratifs

Le truc le plus facile pour adapter sa décoration selon la saison est de changer quelques items décoratifs à travers les pièces de la maison. Les changements peuvent se faire autant au niveau des textiles (coussins, jetés, rideaux, nappes) qu’au niveau des vases, des illustrations et cadres et de la vaisselle exposée dans le vaisselier!

L’ajout de bougie aux fragrances plus boisées en hiver et florales en été va également vous aider à compléter le style de décoration souhaité!

