Les couples qui dorment nus sont plus heureux

Alors qu'en trame de fond se joue une crise sanitaire mondiale, certains couples se disent plus épanouis que jamais. Voulez-vous connaître leur secret?



Aucun couple, même le plus heureux, n'a signé pour être enfermé ensemble 24 heures sur 24. Pour traverser la quarantaine sans heurt, certains amants ont dû preuve de créativité et de patience envers l'autre.



Une étude, réalisée par Cotton USA, a démontré que les couples qui dorment complètement nus sont généralement plus heureux que leurs homologues qui dorment en pyjama.



Pour en arriver à ce résultat, les chercheurs ont sondé un peu plus de 1000 Britanniques afin de connaître leurs habitudes de sommeil, mais aussi pour connaître leur niveau de bonheur dans leurs relations.



Selon eux, une forte majorité de ces couples (57%) qui dorment nus se dit heureuse. Il a aussi été dit que 48% des couples qui dormaient en pyjama étaient heureux, contre 43% de ceux qui dormaient en nuisette.



Vous savez qui sont les couples les moins heureux? Ceux qui dorment en grenouillère.



Mais pourquoi?

Selon Stephanie Thiers-Ratcliffe, auteure cette étude, la nudité encourage les couples à faire preuve d'une plus grande ouverture envers l'autre, mais aussi elle provoque aussi plus de rapprochements intimes.



L'étude a aussi démontré que certains facteurs étaient défavorables aux rapprochements d'un couple. Le fait d'avoir une chambre en désordre, de manger au lit, d'accueillir des animaux dans son lit ou de garder ses chaussettes sont tous des éléments qui peuvent nuire à l'intimité.