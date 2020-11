Mathieu Roy nous présente ses suggestions et idées cadeaux techno à l’approche du Black Friday. Afin de magasiner en toute sécurité, Best Buy propose quelques trucs et astuces pour éviter les foules, les files d’attente et de profiter d’un meilleur inventaire et d’une livraison plus rapide. Pour plus d’informations, visitez BestBuy.ca.

