3 bons vins à moins de 16 $

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Une bouteille de blanc grec ayant une étiquette assez originale et un contenu fort agréable

Pop Art 2019

Lykos

Péloponnèse - Grèce

Code : 13481659

Prix : 15,70 $

Disponibilités : 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des crevettes en écailles, une salade grecque, des poissons à chair blanche...

Ils sont de plus en plus nombreux à faire leur entrée en SAQ, les bons vins de Grèce. C'est donc à nous d'en profiter! Celui que je salue ici est un assemblage d'athiri et de malagousia. Il en résulte d'un blanc délicatement parfumé offrant des émanations de fruits à chair blanche ainsi que d'invitantes notes exotiques. Au gustatif, le produit offre vigueur et énergie sans toutefois avoir une acidité trop marquée. Aucun sucre et aucun élevage sous-bois. Vachement bien fait et fort rassasiant comme type de vin. Consommez le flacon au courant des 12 à 18 mois pour éviter les déceptions.

2- Un cru toscan qui est tout à fait étonnant pour sa modeste facture

Toscana 2018

Ali - Donna Laura

Toscane - Italie

Code : 12898305

Prix : 15,15 $

Disponibilités : 185 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,9 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des cannellonis en sauce tomate, une grosse lasagne, des pointes de foccacia...

Bien rares sont les rouges toscans à moins de 16 $ qui nous offrent autant de plaisir et de satisfaction. Soyez sûr que cette cuvée Ali ne vous fera pas honte pour son petit prix! Le sangiovese est présent à 90 % et le tout est complété par le très connu cabernet sauvignon. C'est facile, passe-partout, agréable et sans vice pour ce genre de rouge entrée de gamme. Ne l'oubliez pas plus de 2 ans dans la noirceur de votre cachette secrète.

3- Un rouge de la vallée du Rhône à moins de 16 $ qui est fort recommandable

Côtes-du-Rhône 2017

Vidal-Fleury

Rhône - France

Code : 14278855

Prix : 15,95 $

Disponibilités : 240 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des grillades tel que des brochettes, une entrecôte ou une bavette et sa «forêt» de champignons sautés au beurre.

Des fioles rhodaniennes de cette qualité à ce prix, ça ne court pas les tablettes! Du grenache, de la syrah, du mourvèdre et «quelques grappes» de carignan se retrouvent dans ce joli et tout à fait réussi assemblage. C'est épicé, invitant au nez, un brin fumé et ça se déguste fort bien dès maintenant ou lors des 2 à 3 années à venir.