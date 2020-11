6 livres parfaits à offrir à Noël

Les suggestions de Frédérique Dufort.

Pour plus d’informations, visitez :

Renaud-Bray

Archambault

Les libraires

Indigo

Jean-Coutu

1- Les aventures étranges de l’agent IXE-13 - L’as des espions canadiens

Suspense / historique

Pierre Saurel

Editions de l’Homme

Redécouvrir une époque, un héros, une génération de nouveaux lecteurs attirés par les aventures de l’Agent IXE-13. Ce sont 934 fascicules de 32 pages qui furent écrits sur un période de 20 ans, mettant le Québec et le Canada sur la scène internationale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Saurel (connu sous le nom de Pierre Daignault – Père Ovide dans les pays d’en haut) vous emportera à nouveau, 73 ans plus tard, dans les aventures d’un personnage invraisemblable, plus grand que nature, mais oh combien intéressant! Retrouvez les sept premières aventures de l’agent IXE-13 dans ce premier livre qui saura plaire aux petits et aux grands.

2- Henri Richard - La légende aux 11 coupes Stanley

Biographie / historique / sports

Denis Richard

Éditions de l’Homme

Replongez dans l’histoire de ce grand hockeyeur grâce aux mots de son fils, Denis Richard. Cette première biographie autorisée raconte les hauts et les bas de la vie du «Pocket Rocket», ses débuts dans le sport, ses 11 coupes Stanley, ses exploits de hockeyeur, mais aussi les périodes moins glorieuses de cet homme qui est bien plus que «le frère de Maurice Richard».

3- Simplement chic 2 (coup de cœur du Club de lecture)

Cuisine / pratique

Cassandra Loignon

Éditions Pratico-Pratiques

Un livre visuellement satisfaisant qui donne l’eau à la bouche. Le meilleur des deux mondes pour ceux et celles qui veulent faire simple, tout en ajoutant une petite touche raffinée aux plats de la semaine. Cocktail, entrées à partager, plats de pâtes, poissons et fruits de mers ; vous retrouverez des recettes pour tous les palais! À offrir en cadeau pour un Noël simplement chic ! ;)

4- Supernaturel - Immersion dans le monde du vin nature

Guide Pratique / vins

Vincent Sulfite

Editions de l’Homme

Avec la bonne bouffe, le bon vin!

«Le vin nature, appelé ainsi parce qu'il est produit sans ajout et issu d'une culture de la vigne respectant l'environnement, est d'abord et avant tout l'œuvre de vignerons passionnés.» Vincent Sulfite nous fait découvrir les régions et artisans derrière ces vins si spéciaux dont l’appellation n’est pas encore définie. Clin d’œil aux superhéros du monde vinicole qui tentent d’accomplir l’impossible.

5- Par amour du stress (coup de cœur du Club de lecture)

Guide Pratique / anxiété

Sonia Lupien Ph.D

Editions Va Savoir

Qu’est-ce que le stress? Pourquoi est-il de plus en plus présent dans nos foyers, même chez les enfants? Plutôt que de nous dire comment l’éliminer, madame Sonia Lupien nous apprend à l’aimer et l’utiliser comme un allié plutôt qu’un ennemi. Un livre qui fera du bien à toute la famille. Car on le sait, si l’anxiété fait partie de bien des vies, mieux vaut l’apprivoiser en amie!

6- Ma maison-tête Jeunesse (coup de cœur de Frédérique)

VIGG

Fonfon

C’est difficile de se retrouver dans sa maison-tête. Si c’est la pagaille dans les nombreuses pièces qui la compose, c’est presqu’impossible de se concentrer dans le monde réel. Trouble d’attention? Trop d’imagination? Non : tu dois simplement trouver comment utiliser ta maison-tête, à ta façon. Un très beau livre pour tous les enfants qui trouvent refuge dans leur imagination.