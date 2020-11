ENTREVUE: François Pérusse lance un Tome 11 de l'Album du peuple

ENTREVUE - Alors que plusieurs se plaignaient de l’isolement, François Pérusse optait pour ce qu’il fait de mieux: il s’est enfermé dans son studio, tout seul, pour réaliser un nouvel album.

François Pérusse lance un Tome 11 de l'Album du peuple

François Pérusse nous fait rire et marque notre imaginaire avec ses personnages depuis près de 30 ans maintenant! Il n’a pas l’air parti pour s’arrêter puisqu’il lance aujourd’hui Le nouveau et très attendu Album du peuple – Tome XI , disponible dès maintenan en version numérique. Il s’agit de son 15e opus. Aux 11 tomes de L’Album du peuple, s’ajoutent L'Album du peuple - Made for France (volumes 1 et 2), L’Album Pirate et Le Best Ove.

