Un immense circuit de karting électrique sur 3 étages ouvrira ce printemps

Construit sur trois étages, le nouveau circuit de karting risque d'attirer bien des curieux au printemps 2021. C'est le célèbre pilote automobile québécois Alex Tagliani qui est derrière ce projet d'envergure. Ceux qui ont soif d'adrénaline seront servis!



Oubliez tout ce que vous avez connu dans le passé! Le centre de divertissement TAG E-karting & Amusement propose six activités interactives et multisensorielles à travers lesquelles toute la famille pourra s'y retrouver.

Parmi les activités phares, le centre disposera de trois pistes de karting, réparties sur trois niveaux distincts, comprenant une piste pour adultes seulement, une autre pour enfants et une super piste d'un demi-kilomètre combinant les deux. Au total, les coureurs aguerris pourront parcourir six circuits, chacun d'eux étant offert dans le sens horaire et antihoraire.



Si ce circuit fait autant parler de lui, c'est certainement en raison de ses karts sophistiqués. Directement importés d'Italie, les karts électriques promettent une expérience différente puisque le parcours sera silencieux, sans polluant et sans odeur.

L'expérience ne s'arrête pas là. Les voitures électriques seront dotées d'un volant numérique, de capteurs aux pare-chocs et d'un bouton d'accélération pour des dépassements sécuritaires et dynamiques.



Outre les circuits de karting, huit autres activités sont accessibles, dont une arène de jeu de laser tag, six allées de lancer de haches, six allées de quilles, un cinéma interactif 7D de Triotech, des trampolines interactifs, une expérience de réalité virtuelle multisensorielle, de nombreuses arcades dernière génération et un mur interactif pour enfants.

Le centre d'amusement sera érigé au printemps 2021 à la Plaza Sainte-Thérèse, facilement accessible par l'autoroute 15.