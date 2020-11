Une maison familiale au look champêtre

Les propriétaires ont fait construire cette maison dans le but de rassembler leurs enfants et leurs petits-enfants confortablement et le plus souvent possible. Un vrai cocon!

Bâtie dans un milieu verdoyant à Saint-Cuthbert, cette maison a été pensée pour simplifier la vie de ses propriétaires et de leurs invités: les pièces sont rassemblées sur un seul niveau et les rangements sur mesure facilitent l’organisation de tout un chacun. «Mes clients voulaient de grands espaces communs accueillants et une vaste chambre d’amis.

Ils souhaitaient une déco classique et champêtre, au goût du jour, mais qui ne se démoderait pas», explique Sophie Sylvestre, de Chrysalide Design.

D’où le choix de tons neutres ponctués de bleu, de noir, de doré ainsi que l’ajout d’effets de textures pour produire une ambiance douce et enveloppante. La designer a aussi pris le temps de chercher des meubles et des accessoires de qualité à prix abordables afin d’équilibrer le budget, les proprios ayant beaucoup investi dans les rangements intégrés.

L'entrée

Une place où s’asseoir, ranger ses bottes et suspendre son manteau: l’entrée est conçue pour que chacun organise ses affaires sans tracas. «En plus, le plancher en béton s’entretient facilement.

Ça reste propre, beau et pratique», mentionne la designer Sophie Sylvestre.

La cuisine

«J’ai choisi des portes shaker parce qu’il suffira de changer les poignées et les accessoires pour modifier le style de la pièce, si désiré», explique la designer. Les poutres foncées et la couleur bleue de l’îlot donnent un look farmhouse à l’endroit.

La robinetterie et les boutons dorés, quant à eux, suggèrent le caractère ancien et précieux du décor.

La salle à manger

Beaucoup de monde peut s’asseoir à cette table massive d’une belle prestance, qui est entourée de chaises de style champêtre et de deux fauteuils cossus. «La teinte claire des sièges rembourrés crée un contraste et adoucit l’effet de longueur de la table», dit la designer.

Le cellier est intégré dans le vaisselier, où sont rangés les alcools forts et les verres. Une porte latérale cache le distributeur à eau; il suffit de placer son verre dans la niche pour se servir!

Le salon

Les espaces communs sont à aire ouverte pour que les membres de la famille vaquent chacun à leurs activités tout en étant ensemble. L’un des mandats de la designer était de prévoir de nombreuses places assises dans chaque zone.

Au salon, elle a choisi un immense canapé modulaire en cuir vieilli permettant de réunir tout le monde et y a jumelé deux bergères au style ancien.

Des rangements symétriques de part et d’autre du foyer dissimulent les éléments audio-vidéo disgracieux.

La chambre principale

La designer aime jouer avec des éléments architecturaux de textures variées: «Ça fait moins maison neuve», dit-elle. D’autant qu’ici les occupants désiraient une ambiance d’antan. Les poutres ont donc été travaillées de façon qu’elles offrent l’aspect du bois vieilli. Les briques au mur présentent aussi une allure ancienne.

Au sol, un plancher en bois d’ingénierie ajoute de la chaleur et rend l’atmosphère enveloppante. Le ton bleu du lit est plus moderne, mais sa finition et sa forme respectent le style souhaité.

La chambre des invités

La chambre des invités a représenté un gros défi pour Sophie Sylvestre: «Je ne voulais pas que ça ait l’air d’un dortoir, mais il fallait faire rentrer un lit double, un lit simple et un lit de bébé. J’ai beaucoup changé les plans d’architecte et posé des moulures au mur pour rendre l’espace intéressant.»

Les tons vert forêt et jaune moutarde forment un ensemble audacieux mais durable, qui convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Le coin pour bébé

On a ménagé une alcôve pour bien délimiter l’espace réservé au poupon et en faire un petit cocon. Il ne restait qu’à couvrir le mur d’un beau papier peint hyper coloré pour lui insuffler de la fantaisie.

La salle de bains secondaire

L’armoire à pharmacie ancienne servant de point de départ à la décoration de la salle de bains des invités, la designer a fait faire sur mesure un meuble-lavabo coordonné. La porte de douche et la robinetterie noires ainsi que l’armoire peinte en bleu ciel donnent un côté plus jeune à la petite pièce.

Valeur sûre à prix modique: les carreaux métro, à la fois simples, passe-partout et indémodables.

La salle de bains principale

Baignoire et robinetterie aux formes douces, moulures classiques, plancher posé en chevrons et accents dorés: le raffinement est à son comble dans la salle de bains principale.

L’ajout de lambris apporte de la texture et fait un clin d’œil à l’esprit farmhouse. «On trouve plein d’astuces de rangement dans cette pièce; par exemple, le comptoir de la coiffeuse se relève pour donner accès au sèche-cheveux et au fer plat», précise la designer.

