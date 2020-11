Inspiration: 6 façons de décorer le sapin de Noël

Minimaliste ou bien garni, sobre ou éblouissant, l’arbre de Noël demeure encore le meilleur moyen de rendre l’ambiance festive! En voici six qui répondent à tous les goûts.

1. Naturel

Annie Sloan

Voici un exemple de beauté sans artifice. Ce conifère bien fourni est uniquement orné de boules qui rappellent les baies grâce à leur fini mat et à leurs dimensions variées. Ces décorations écarlates contrastent sur le mur foncé, faisant de l’arbre l’élément vedette de l’espace.

Le pied du conifère est placé dans un contenant bordé de rouge pour respecter la palette de couleurs, et les cadeaux, tous emballés à l’identique, accentuent l’aspect sobre et chic de la composition.

2. Branché

Living4Media

Élancé et décoré d’ornements discrets, ce sapinage n’encombre pas la pièce et s’harmonise parfaitement au look urbain contemporain du salon. Les nombreux paquets-cadeaux élégamment enrubannés ainsi que les objets festifs posés sur la table basse contribuent à créer l’esprit des fêtes. Une ambiance idéale pour ceux qui veulent souligner Noël sans trop en faire.

3. Romantique

iStock

Coquetterie et féminité sont au rendez-vous. Dans cet arbre généreusement décoré, les ornements choisis dans les mêmes tons de blanc et de bleu rehaussés de touches de brillance forment un ensemble harmonieux. Le bon truc pour obtenir un résultat comme celui-ci: mettre des boules tout le long des branches, y compris près du tronc, où elles donneront du volume à l’arbre.

4. Aérien

Living4Media

Ancré dans un gros cache-pot blanc, ce conifère bourré de charme s’apparente à une belle plante d’intérieur. Le choix de ce spécimen particulier, dont la base touffue est surmontée de branches clairsemées et graciles, garantit une place de choix aux décorations délicates ainsi qu’aux lumières jaunes.

Chaleureux, accueillant, l’espace devient féerique grâce aux éclats colorés que diffusent les lumignons en verre posés çà et là.

5. Lumineux

Lights4Fun

Déjà somptueux, l’arbre légèrement enneigé est magnifié par la guirlande de lumières fixée au mur de façon à suivre la moulure en arc de cercle. Le conifère apparaît ainsi comme un objet précieux mis sous globe. De délicates étoiles illuminées et quelques bougies rendent l’ambiance encore plus magique. Quelle belle façon de mettre le roi des fêtes en valeur!

6. Épuré

iStock

La déco de Noël s’harmonise bien au style scandinave moderne de ce salon où dominent les tons neutres et la simplicité des formes. Un arbre artificiel blanc paré d’ornements dorés et argentés, des petits sapins minimalistes et un coussin garni d’une étoile suffisent à donner au lieu un air de fête.