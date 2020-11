ENTREVUE: Adib Alkhalidey se lance en musique sous le nom Abelaïd

ENTREVUE - C'est sous le nom d'artiste Abelaïd qu'Adib Alkhalidey lance l'album Les cœurs du mal.

Adib Alkhalidey se lance en musique sous le nom Abelaïd

Derrière l’humoriste Adib Alkhalidey se cache aussi un musicien et un chanteur de grand talent. Il vient tout juste de faire paraitre un premier album Les cœurs du mal. Il a travaillé sur cet album durant un an. 6 mois d’exploration et 6 mois de concrétisation. C’est en allant dans sa bulle, au Panama, que le projet s’est davantage éclairci.

On parle de ce magnifique projet avec lui et on en profite pour apprendre à le connaître davantage. Il nous parle, entre autres, de son mariage intime de l'été dernier et de son amour de la langue française.