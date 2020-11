Job de rêve : cette entreprise vous propose de vous payer pour écouter des films de Noël

Êtes-vous cette personne qui installe ses décorations de Noël le 1er novembre, celle fait jouer du Michael Bublé avant la première neige, celle qui porte son pull rouge et vert en plein mois de juillet? Si vous avez répondu « oui » à toutes ces questions, nous avons déniché la job de vos rêves. Question de s'amuser un peu, voici les détails!

• À lire aussi: Tout le Québec est invité à installer ses décorations de Noël pour être plus heureux



L'entreprise reviews.org a pour mandat de tester l'efficacité de certains produits ou services, et ce, avant que vous ne les achetiez. À moins d'un mois de Noël, elle souhaite effectuer un classement des meilleurs films de Noël.

Pour réaliser ce mandat « d'envergure », elle est à la recherche d'une personne qui puisse écouter 25 films de Noël en 25 jours pour la somme de 2500$. Après chaque visionnement, le candidat choisi devra remplir un court sondage afin d'évaluer le film.

La personne choisie pourra elle-même faire la section des films qu'elle affectionne. L'entreprise review.org a émis quelques suggestions. Parmi celles-ci, on retrouve de grands classiques de films de Noël, dont Home Alone, Frosty the Snowman, Love Actually, Miracle on 34th Street et The Grinch.



Comment faire pour postuler?

L'entreprise n'a pas émis d'exigences très complexes pour postuler sur cet emploi de rêve. Si, pour vous, la période des fêtes est le moment le plus joyeux de l'année, vous êtes probablement le candidat idéal.

Vous devez aussi disposer d'un appareil compatible pour télécharger les films de Noël. Tous les accès aux différentes plateformes de téléchargement vous seront offerts gratuitement pour un an.

Les candidats intéressés ont jusqu'au 4 décembre pour manifester votre intérêt marqué pour les films de Noël. Le nom du gagnant sera annoncé le 7 décembre. Faites vite!