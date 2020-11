4 magnums parfaits pour le temps des Fêtes

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un sauvignon de la Loire d'une efficacité et d'une fraîcheur exemplaire

Val de Loire 2019

Sauvignon Blanc - Le Grand Ballon - Thierry Delaunay

Loire - France

Code : 14601181

Prix : 27,45 $ (magnum 1,5 litre)

Disponibilités : 12 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 5 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de quinoa ou une salade césar aux lanières de poulet, croquettes de poisson...

Sans se prendre pour un étincelant Sancerre, ce joli sauvignon de la vallée de la Loire est, encore cette année, sans aucune fausse note. Un blanc qui sera efficace autant à l'apéro que sur des entrées froides entre Noël et le Jour de l'An. Un magnum de blanc de cette qualité à moins de 28 $ la bouteille, c'est rare, très rare. Buvez-le aux Fêtes ou au courant des 18 mois à venir.

2- Un 100% sangiovese du nord de l'Italie qui est rassasiant et peu tannique

Sangiovese Superiore 2018

Scabi - San Valentino

Émilie-Romagne - Italie

Code : 12093515

Prix : 36,25 $ (magnum 1,5 litre)

Disponibilités : 30 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4,4 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des saucisses, des cretons, des terrines, des fromages cendrés...

Toujours aussi frais, glissant, facile, plaisant et juteux que lors des millésimes précédents, cette cuvée baptisée Scabi est impeccable pour sa modeste facture. Du Sangiovese désaltérant, tout en fraicheur et sans grande promesse qui plaira à tous. Ne l'oubliez pas plus de 2 à 3 ans en cave.

3- Un savoureux rouge de la côte est de l'Espagne à 30 $ le magnum

Jumilla 2019

Altamente - Azul y Garanza

Murcie - Espagne

Code : 13632365

Prix : 29,90 $ (magnum 1,5 litre)

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,6 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un ragout de boulettes, du boeuf braisé...

Voici un 100% mourvèdre qui est issu d'une culture bio. Contrairement à de nombreux rouges de cette zone viticole espagnole qui sont lourds, concentrés et peu digeste, ce Altamente est frais, souple, peu tannique et d'une «buvabilité» épatante. Quelle aubaine à 30 $ le magnum! Profitez de ses vertus en lui tirant le bouchon lors des 2 à 3 années à venir.

4- Un goûteux, fourni, moderne et hyper gourmand flacon de la Rioja

Rioja Reserva 2014

Coto de Imaz - El Coto de Rioja

Rioja - Espagne

Code : 13762717

Prix : 41,50 $ (magnum 1,5 litre)

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une tourtière, un osso bucco de cerf ou de veau, des plats en sauce brune...

Bien peu de gens resteront indifférents devant cette cuvée ibérique aux saveurs intenses et aux notes affirmées. Un 100% tempranillo à la fois expressif, imprégnant, passablement tannique et tout d'un bloc. Par contre, on ne tombe pas dans l'excès de lourdeur ni dans la surconcentration. Les plus patients pourront le laisser encore 5 voire 6 ans dans la noirceur et la fraîcheur de leur cachette secrète.