ENTREVUE: de beaux projets pour Stéphane Fallu

Entrevue - Stéphane Fallu se transformera momentanément en animateur de talk-show le mois prochain alors qu’il sera à la barre du projet web Humour local.

De beaux projets pour Stéphane Fallu

À voir aussi: Suzie Villeneuve, inviée du 29 novembre

Stéphane Fallu animera le talk-show web Humour Local les 3, 17 et 28 décembre prochains. Des rencontres et des numéros sans filet et sans montage, dans le respect des mesures sanitaires imposées par la santé publique. Il nous parle de ce beau projet, en plus de la 7e saison du docuréalité Refuge animal et de son implication auprès de la Guignolée des médias.