RECETTE - Gregory Charles nous a partagé sa recette de Rhum punch dans son segment C'est le temps de... à Salut Bonjour.

Cette recette, qu'il a héritée de son père, accompagne sa famille depuis longtemps et il la sert dès qu'il en a l'occasion! Elle est si reconnue dans son entourage, qu'il a même voulu la faire breveter! Après ses démarches, il a conclu que le plus simple et le plus important n’est peut-être pas tant de la breveter, mais de de la savourer...

Rhum punch de Gregory Charles

Ingrédients

3 L de jus d’orange

3 L de jus d’ananas

1 L de sirop de Lime (60 limes)

3 tasses de sucre

500 ml de rhum blanc à 50% d’alcool (Forsyths de Jamaïque ou le Facundo Neo de Porto Rico)

1 litre de rhum brun à 75% ou plus (Coruba, Goslings, Appleton Estate Reserve)

Un peu de muscade

Servir très froid.

Gregory nous a également parlé de 3 ingrédients secrets qu'il aime y ajouter, mais ne nous les a pas dévoilés. Il vous invite à ajouter vos propres ingrédients secrets pour rendre la recette unique et en faire la vôtre!