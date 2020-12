7 façons originales d'emballer ses cadeaux de Noël

Les cadeaux sont achetés? C’est maintenant le temps de les emballer! Pour vous inspirer, on fait le tour des tendances et on vous donne des idées originales pour créer de jolis paquets.

La faune et la flore en vedette

Living4Media

Si les motifs tartans traditionnels sont toujours en vogue pour les fêtes, plusieurs autres imprimés et couleurs apportent un certain renouveau: fleurs et feuillages vert foncé, pastels romantiques, animaux ludiques ou formes géométriques délicates ornent les papiers d’emballage modernes.

Pour un paquet d’aspect soigné, on mise sur les rubans gros-grains ou de velours. Ils coûtent un peu plus cher, mais on pourra s’en servir à l’occasion de nombreux Noëls à venir.

Un esprit rustique

Getty Images

Parce que les paysages forestiers titillent toujours notre fibre nature, le look rustique fait fureur. Pour adopter cette tendance, on fait le plein de papier kraft, d’étiquettes en bois, de ficelle, de raphia ou de ruban Washi, de pompons de laine et d’éléments cueillis dans les bois, par exemple des branches de cèdre, des pommes de pin, etc.

En ce qui a trait aux couleurs, on choisit les neutres comme le beige, le blanc, le noir et toutes les teintes de terre (ocre, terre cuite, etc.).

Les couleurs vives

Stocksy

Le mariage de papiers et de rubans aux couleurs vibrantes avec d’autres aux nuances métalliques confère un style branché à nos présents. Quelques duos gagnants à essayer: rose métallique et orange, marine et jaune d’or, cuivre et chocolat.

On peut aussi opter pour une combinaison monochrome – vert émeraude et vert olive, par exemple – ou pour un papier à motif marbré qui donnera un aspect encore plus luxueux aux paquets-cadeaux.

À la japonaise

Stocksy

Le furoshiki est une solution de rechange écologique au papier d’emballage classique. Il connaît une popularité sans précédent. On aime le fait que la personne qui reçoit le cadeau pourra réutiliser le tissu.

La technique? On choisit une étoffe au format approprié, on y dépose le cadeau de biais, on rabat les coins et on noue au centre du présent. On peut y ajouter un petit objet complémentaire – par exemple une cuillère de bois pour accompagner un livre de recettes – pour un supplément de style qui ravira le destinataire!

De nombreux sacs en tissu réutilisables s’apparentant au furoshiki sont désormais offerts dans les boutiques de cadeaux.

ON UTILISE CE QU'ON A SOUS LA MAIN

Des contenants originaux

iStock

Pot Mason, bocal en métal, boîte en bois ou en carton, panier à pique-nique vintage, joli sac de magasinage... On a souvent sous la main différents contenants à utiliser pour offrir nos cadeaux de façon plus originale. On les accumule jusqu’au moment d’emballer nos présents!

Des papiers amusants

Living4Media

Comme une invitation au voyage, les cartes routières et les mappemondes tirées d’atlas désuets se prêtent bien à l’emballage-cadeau. Même chose pour les images découpées dans de vieux livres pour enfants ou dans des partitions qui ne servent plus; elles donneront une touche de nostalgie à nos présents.

Autre idée sympathique: dessiner sur du papier d’emballage noir ou vert à l’aide d’un feutre blanc, comme sur un tableau d’école.

Des touches festives

Unsplash | Kari Shea

L’étiquette qui accompagne le cadeau constitue la touche finale à ne pas négliger. Des idées faciles à réaliser: imprimer des miniphotos souvenirs en noir et blanc, plier un sapin ou un flocon de papier en accordéon, ou agrémenter une étiquette du commerce d’ornements miniatures (boule incassable, casse-noisette, grelot, etc.)